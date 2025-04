Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 avril 2025

Afrique de l'Est: Tournée du Président Macron dans l'Océan indien – Un programme affecté par le décès du Pape

Le Président, français Emmanuel Macron a entamé une tournée dans l'Océan indien depuis le 21 avril 2025. Après Mayotte, La Réunion et Madagascar, le Président français a annoncé le 22 avril l'annulation de sa visite à l'île Maurice où il devait se rendre les 24 et 25 avril afin d'assister aux obsèques du Pape François, à Rome, prévues ce samedi 26 avril.

Il est prévu que M. Macron présidera le 5e sommet de la Commission de l'Océan Indien (COI) qui aura lieu à Antananarivo le 24 avril prochain. Il faut noter que la visite du Président Macron dans l'Océan indien marque un tournant décisif, car elle implique le renforcement de la coopération bilatérale entre les pays membres tels que Madagascar, l'île Maurice, les Seychelles, la Réunion, les Comores et la France. (Source allAfrica)

Inéligibilité de Tidjane Thiam en Côte d’Ivoire : le PDCI appelle à des marches devant les tribunaux

Cette mobilisation du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) fait suite à la radiation de la liste électorale, le 22 avril, de son chef Tidjane Thiam, à six mois de l’élection présidentielle à laquelle il veut se porter candidat.

Le « vieux parti » passe à l’action. Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) a appelé mercredi à des « marches » jeudi 24 avril devant les tribunaux du pays afin de protester contre l’éviction de son candidat, Tidjane Thiam, de l’élection présidentielle d’octobre.

« Demain, partout sur l’étendue du territoire, chaque Ivoirien là où il se trouve va marcher devant le palais de justice de sa région, de sa ville », a déclaré Simon Doho, chef des députés du PDCI, depuis la permanence du parti du quartier du Plateau, à Abidjan. (Source Jeune Afrique)

A Paris, « une mobilisation sans précédent » lors du concert caritatif « Solidarité Congo »

Gims, Dadju, Soolking, Fally Ipupa… Environ 30 artistes sont montés sur scène pour unir leurs voix et dénoncer le conflit en RDC, qu’ils estiment passé sous silence.

Gims, Dadju, Soolking, Fally Ipupa… Des dizaines de stars ont participé, mardi 22 avril, au concert caritatif « Solidarité Congo » en soutien aux victimes du conflit en République démocratique du Congo (RDC), « une mobilisation sans précédent » dans la musique, ont expliqué les organisateurs. Jusqu’à 11 000 personnes étaient attendues à l’Accor Arena de Paris. (Source Lemonde Afrique)

Gabon : RSF pour un soutien financier transparent et impartial aux entreprises de presse

Reporters sans frontières (RSF) a récemment formulé dix recommandations à l’intention du président nouvellement élu du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, dans le but de renforcer la liberté de la presse dans le pays. Parmi ces propositions, on note l’appel à un soutien financier « transparent et impartial » aux entreprises de presse, qu’elles soient publiques ou privées.

Cette mesure vise à garantir aux médias les ressources nécessaires à leur bon fonctionnement, tout en préservant leur indépendance éditoriale. RSF indique que l’élection du président Brice Clotaire Oligui Nguema représente une opportunité pour concrétiser les engagements qu’il a pris durant la période de transition en matière de la liberté de la presse. (Source GabonMediaTime)

Sénégal: le long-métrage «Liti Liti» part sur les traces du TER Dakar-Diamniadio

Dans Liti Liti, son premier long métrage, le cinéaste sénégalais Mamadou Khouma Gueye suit sa propre mère, contrainte de quitter la maison familiale en 2021 pour laisser place au tout nouveau train express régional (TER), symbole du « Sénégal émergent » de l'ex-président Macky Sall. Pendant plus de cinq ans, le réalisateur capte des images à la fois intimes et marquées par la froideur des grands travaux, interrogeant au fil du récit le sens du progrès et la mémoire des lieux.

Sokhna Ndiaye, la mère du réalisateur, a passé 40 ans dans sa maison du quartier de Guinaw Rail, en banlieue de Dakar, capitale du Sénégal. Comme 250 000 autres riverains, elle a été expulsée pour permettre la construction du train express régional, avant d’être relogée dans un nouveau quartier. (Source RFI)

Tchad: les fonctionnaires interdits d’enseigner dans le privé

Le ministre tchadien de l’Éducation nationale et de la Promotion civique, Dr Aboubakar Assidick Choroma, a fait ce mercredi une communication devant les responsables des services déconcentrés de son département, rappelant les orientations gouvernementales en matière de gestion des ressources humaines et des exigences liées à la réforme éducative portée par la 5ᵉ République, notamment l’interdiction faite aux fonctionnaires de servir dans le privé.

Le ministre tchadien de l’Éducation nationale et de la Promotion civique, Dr Aboubakar Assidick Choroma, hausse le ton. Devant les responsables déconcentrés de son ministère, il a rappelé les orientations de l’Etat pour la gestion des ressources humaines. Parmi les mesures phares annoncées, figure l’interdiction formelle faite aux établissements privés de recourir aux services des enseignants fonctionnaires. Une pratique jugée préjudiciable à l’équité et à la stabilité du système éducatif national. (Source apanews)

Maroc : 4,4 millions de tonnes de céréales attendues pour la campagne agricole 2024/2025

Au Maroc, le gouvernement prévoit une production de 4,4 millions de tonnes de céréales pour la saison agricole 2024/2025. Dans les détails, la production de blé (tendre et dur) devrait s’établir à 3,4 millions de tonnes, alors que celle de l’orge atteindra 950 000 tonnes. Le stock annoncé représente une augmentation de 41 % dans ce pays dont la consommation moyenne céréalière s’établit à 17,5 millions de tonnes par an entre 2021 et 2023.

Le stock déclaré représenterait une augmentation de 41% par rapport à la campagne 2023/2024, qui avait abouti à une récolte de 3,1 millions de tonnes. Selon le ministre de l’Agriculture, ces perspectives pour 2025 reposent sur l’impact favorable de l’accroissement des précipitations entre mars et avril 2025, période qui coïncide avec la floraison et la maturation des cultures. (Souce Africa 24)

Le Togo en croisade pour réhabiliter la mémoire et les droits de l’Afrique

A l’occasion de la conférence « 125 Years Later, Pan-Africanism and Dialogue on Reparation », organisée début avril à Londres, le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussey, a lancé un appel fort : il est temps pour l’Afrique de reprendre en main l’écriture de sa propre histoire, longtemps déformée par les récits coloniaux.

« Tant que les lions n’auront pas leurs historiens, l’histoire glorifiera toujours le chasseur », a-t-il rappelé, dénonçant la méconnaissance de faits historiques majeurs comme la Charte du Mandé, adoptée en 1236 par l’Empire du Mali, bien avant les grandes déclarations occidentales sur les droits humains. Ce texte codifié de 44 articles prônait déjà la justice sociale, la paix, l’éducation et la protection de l’environnement. (Source togonews)

Burundi/Bubanza : Quand le manque de serviette hygiénique provoque des abandons scolaires

Sur la colline Rugenge de la commune Mpanda en province de Bubanza, des filles s’absentent en classe et/ou abandonnent souvent l’école faute de trouver des serviettes hygiéniques appropriées. Elles appellent le ministère de la Solidarité à leur apporter une aide financière et en serviettes hygiéniques.

Il est 10 h dans le quartier Rugenge I. Sous un soleil accablant, de jeunes filles sont dans les champs de culture. Approchées, certaines parmi elles témoignent qu’elles ont abandonné l’école à cause de la pauvreté. D’autres disent qu’elles ont abandonné à cause du manque de serviettes hygiéniques lors des menstruations. (Source Iwacu)

Au Mali, le président de la fédération de football remis en liberté provisoire

Mamoutou Touré avait été réélu à la tête du football malien en 2023, alors qu’il était déjà incarcéré. Il avait été inculpé, avec quatre autres personnes, pour « atteinte aux biens publics, faux et usage de faux, et complicité » quand il occupait les fonctions de directeur administratif et financier de l’Assemblée nationale.

Il a passé six cent vingt-deux jours en prison durant lesquels il est resté malgré tout directeur de la fédération de football du Mali (Femafoot). Le 22 avril, Mamoutou Touré a bénéficié d’une ordonnance de remise en liberté provisoire, après près de deux ans de détention, rapporte Reuters, s’appuyant sur des médias maliens. Celui qui est par ailleurs un ancien membre du Conseil de la Fifa reste soupçonné de corruption par la justice malienne. (Source Jeune Afrique)