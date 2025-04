Bénin: Nouveau bilan de attaque du 17 avril dans le nord du pays - 54 militaires tués

Au Bénin, de source militaire, on apprend que le dernier bilan de l'attaque du 17 avril dernier dans le nord du pays fait état maintenant de 54 soldats béninois tués. Juste après l'attaque qui a ciblé deux postes avancés ce jour-là, les mêmes sources avaient annoncé huit décès. Le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, en revendiquant l'attaque, avait donné un bilan beaucoup plus lourd. Avec ce bilan, il s'agit de l'attaque la plus meurtrière subie depuis que les groupes armés ont ciblé le Bénin.

Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji a donné les mêmes chiffres ce mercredi lors du point sur le Conseil des ministres. Ces nouveaux chiffres sont communiqués, six jours après l'attaque.

Une source militaire confie que ce dernier bilan est « presque définitif ».

Du coup, notre interlocuteur a revu à la hausse le nombre de soldats béninois blessés ainsi que le nom d'assaillants neutralisés lors des combats et après ratissage.

Toujours pas de détails sur les circonstances, les deux positions ciblées ont été attaquées simultanément, l'une au « Point triple » à la frontière Bénin-Niger-Burkina et l'autre près des chutes de Koudou dans le parc W.

Les assaillants sont arrivés très nombreux et à moto et lancé une attaque d'une violence inouïe.

On parlait de l'attaque du 8 janvier 2025 comme la plus meurtrière, celle du 17 avril a fait plus de décès dans les rangs de l'armée béninoise.

Un bilan qui suscite une vive émotion dans l'opinion béninoise et de multiples interrogations sur la Toile. Beaucoup visaient le gouvernement.