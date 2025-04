Algérie: Guichet unique d'investissement - Le gouvernement examine des modifications sur le décret exécutif relatif aux actes d'urbanisme

ALGER — Le gouvernement a examiné, lors sa réunion hebdomadaire, présidée mercredi par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, des modifications sur le décret exécutif régissant l'opération d'instruction et de délivrance des actes d'urbanisme, et ce, dans le cadre de l'activation du guichet unique d'investissement et le renforcement de ses prérogatives.

Selon un communiqué des services du Premier ministre, il a été procédé lors de cette réunion, à "l'examen d'un projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif n 15-19 du 15 janvier 2015, fixant les modalités d'instruction et de délivrance des actes d'urbanisme, afin de simplifier les procédures liées aux actes d'urbanisme au profit des investisseurs et d'élargir les prérogatives du guichet unique dédié aux grands projets et aux investissements étrangers, ainsi que des guichets uniques décentralisés relevant de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI)".

Cette démarche s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre des instructions du président de la République données lors du Conseil des ministres tenu le 20 avril 2025, pour l'activation du guichet unique d'investissement et le renforcement de ses prérogatives, selon la même source.