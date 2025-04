Togo: La DMP veut aller à la reconquête de l'indépendance confisquée !

document

C'est du moins ce qui se lit au travers d'une déclaration de la DMP (Dynamique pour la Majorité du Peuple). Ce regroupement de partis politiques et d'organisations de la société civile, entend faire de la célébration du 27 Avril 2025, une occasion de sonner la mobilisation des populations, face au régime UNIR qui régente la vie des Togolais.

Voici la déclaration...

Déclaration de la DMP

Du rêve d'indépendance à la dictature dynastique : l'heure du réveil a sonné Le dimanche 27 avril 2025 marque le 65e anniversaire de l'accession du Togo à l'indépendance. Mais que reste-t-il de cette indépendance, si ce n'est une illusion cruelle ? Certainement pas la souveraineté, encore moins la liberté, la démocratie et le bien-être auxquels aspirent légitimement les Togolaises et les Togolais.

Depuis bientôt 60 ans, le père et le fils Gnassingbé qui se sont succédés à la tête du pays gouvernent sans respect pour les droits fondamentaux de nos concitoyens. Le maintien en détention de plus de 100 prisonniers politiques, une presse muselée et des journalistes poursuivis ou contraints à l'exil, en sont une preuve éclatante. Le régime refuse obstinément que le peuple togolais puisse exercer son droit fondamental de choisir librement ses dirigeants à travers des élections démocratiques, transparentes et non contestées.

L'accès à des droits élémentaires comme l'alimentation, la santé, l'eau potable et l'éducation reste un défi quotidien pour une écrasante majorité de togolais. Notre jeunesse, privée de toute perspective d'emploi et d'épanouissement, n'a d'autre rêve que de fuir le pays, parfois au péril de sa vie. En témoigne tristement le cas de ce jeune togolais enrôlé comme mercenaire russe et maintenant emprisonner en Ukraine.

Non, ce 65e anniversaire ne peut être une énième occasion de festivités hypocrites. Il doit être un tournant historique, un appel à un sursaut populaire face à un régime qui confisque, depuis trop longtemps, le destin de notre peuple.

Le constat implacable s'impose à notre conscience collective : l'indépendance chèrement acquise le 27 avril 1960 a été trahie le 13 janvier 1963 par l'assassinat du père de la nation Sylvanus Kwami Epiphanio OLYMPIO. Depuis, notre pays est soumis à un système militaro-fasciste qui piétine sans relâche la volonté populaire. Le régime RPT/UNIR, héritier direct de cette trahison, gouverne par la peur et la force, avec le soutien actif de puissances étrangères qui le maintiennent artificiellement en place et cautionne la fraude électorale dont il se sert.

Ce régime ne défend jamais les intérêts du peuple togolais. Il détruit le tissu social par l'imposition de la vie chère aux populations, la dilapidation des deniers publics de l'Etat, la corruption, condamne des compatriotes à l'exil ou à la survie. Pire encore, pour se maintenir, il entreprend cyniquement et périlleusement la monarchisation de la République, à travers un véritable coup d'État constitutionnel, en violation flagrante de notre souveraineté collective.

Privé de toute légitimité populaire, ce pouvoir court derrière une reconnaissance internationale qu'il est incapable de gagner dans les urnes. Le dernier épisode en date, la participation opportuniste à la médiation entre le Rwanda et la RDC, n'a d'autre objectif que de redorer l'image d'un régime à bout de souffle, totalement discrédité aux yeux du peuple togolais.

Mais le vent tourne. Le peuple se réveille. La peur change de camp. Partout dans le pays, dans les campagnes comme dans les villes, et au sein de la diaspora, les initiatives se multiplient. Cette effervescence est le signe évident d'une prise de conscience collective : le pouvoir est illégitime, et il doit tomber.

Au regard de ce sombre tableau, la DMP appelle à faire du 27 avril 2025 un tremplin pour la reconquête de notre souveraineté confisquée La DMP appelle toutes les forces patriotiques - partis politiques, mouvements citoyens, syndicats, associations, artistes, étudiants, diaspora - à se rassembler, converger, lutter ensemble contre la 5e République imposée et contre la dérive monarchique en cours.

Dans cette logique, la DMP apporte son soutien et exhorte les Togolaises et Togolais de l'intérieur comme de la diaspora, à répondre massivement à toutes les initiatives prises à l'occasion de ce 65e anniversaire de l'indépendance, notamment :

· la grande mobilisation générale de la diaspora togolaise le 26 avril 2025, à Bruxelles pour dénoncer la dérive autoritaire du régime en place au Togo

· le meeting populaire à Akassimé, à Lomé, le 27 avril 2025, pour affirmer haut et fort le refus du peuple face au projet autoritaire de 5e République.

La DMP invite également les Togolaises et les Togolais de l'intérieur comme de la diaspora, à participer massivement au Forum citoyen en ligne qu'elle organise le 26 avril 2025 de 20 heures à 22 heures 30 minutes GMT. Au cours de cette rencontre d'échanges, la DMP rendra hommage à nos prédécesseurs qui ont lutté pour l'indépendance, mais aussi nous invitera les participants à réfléchir sur le pourquoi, malgré le soulèvement populaire du 5 octobre 1990 ; le mouvement du 19 août 2017 ; l'initiative patriotique de restauration de la souveraineté populaire par les urnes en février 2020 et les multiples actions de conscientisation virtuelle du peuple par des sentinelles de la souveraineté depuis 2024, nous n'avons toujours pas réussi à restaurer notre indépendance acquise de haute lutte puis confisquée depuis 1963 par une oligarchie ?

Notre combat est total, notre engagement est ferme. Il n'y aura ni compromis, ni capitulation. Le temps du renversement démocratique est venu.

Ensemble, mettons fin à la dynastie.

Ensemble, faisons triompher la souveraineté du peuple.

Ensemble, bâtissons l'alternative et achevons l'oeuvre de nos prédécesseurs.

Lomé le 21 avril 2025

La conférence des présidents