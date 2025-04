Soudan: L'ambassadeur saoudien hisse le drapeau du Royaume sur le bâtiment de l'ambassade a Khartoum

Le gouverneur de Khartoum, M. Ahmed Osman Hamza a reçu mercredi au siège du secrétariat du gouvernement sur la rue du Nil à Khartoum, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite, l'ambassadeur Ali bin Jaafar, et sa délégation qui l'accompagne. La visite de l'ambassadeur du Serviteur des Deux Saintes Mosquées à Khartoum s'inscrit dans le cadre de l'inspection de l'ambassade de son pays et de l'inauguration et du démarrage de ses travaux à partir de Khartoum.

De son côté, le gouverneur de Khartoum a félicité le roi et peuple du Royaume pour leur soutien et l'assistance qu'ils ont apportés au peuple soudanais avant et après la guerre, sous la supervision de l'ambassadeur. Cette présence à Khartoum représente un véritable début pour le travail des ambassades à Khartoum. Le gouverneur a déclaré qu'après la défaite de la rébellion, l'État est entré dans une nouvelle phase de reconstruction et d'élimination des vestiges de la guerre, et il s'est engagé à prendre des mesures rapides pour rétablir les services.

L'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite, Ali bin Jaafar, a confirmé que ette visite vise à inspecter le bâtiment de l'ambassade et à effectuer des opérations de réhabilitation en vue du retour et du début de ses fonctions. L'ambassadeur a annoncé un nouveau projet de soutien alimentaire qui a débuté aujourd'hui avec la distribution de cinq mille paniers alimentaires qui seront fournis aux citoyens de l'État touchés par la guerre.

Un soutien logistique sera fourni, et les bâtiments de (5) hôpitaux seront entièrement réhabilités, et des équipements et des appareils seront fournis aux hôpitaux d'Omdurman et d'Al-Shohada dans l'État de Khartoum avec du matériel médical, des soins aux orphelins, en plus de fournir à l'hôpital Al-No au cours de la période écoulée une usine d'oxygène, et des dispositions sont en cours pour effectuer deux mille opérations oculaires et examens de la vue à l'hôpital ophtalmologique de la Mecque.