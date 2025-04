Soudan: Prof Dahab - Les établissements d'enseignement supérieur sont un élément clé de la reconstruction et du développement durable

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Prof Mohamed Hassan Dahab a souligné que les étudiants sont la véritable arme dans la bataille pour construire et reconstruire la nation, à un moment où la milice rebelle des Forces de soutien rapide n'a que l'ignorance, l'incendie criminel, le sabotage et la destruction.

Il a souligné que les établissements d'enseignement supérieur représentent l'axe principal de la reconstruction et du développement, notamment à la lumière des victoires des forces armées et des autres forces régulières et de leurs partisans sur les milices rebelles. Il a expliqué que la destruction généralisée des infrastructures et des services de base due à la rébellion nécessite d'orienter les efforts scientifiques vers les questions de reconstruction et de développement, sur la base de fondements scientifiques et de recherche bien étudiés, pour construire un Soudan plus fort et plus résilient.

C'était lors de sa rencontre mercredi dans son bureau temporaire à Port Soudan avec Dr Hanan Mohamed directrice générale de l'admission, de l'évaluation et de la documentation des certificats, et Dr Murtada Ali Osman, directeur général de l'enseignement supérieur privé, national et étranger.

Prof Dahab a passé en revue les préparatifs en cours pour le lancement du processus de candidature électronique pour le groupe reporté d'étudiants du certificat soudanais dans les établissements d'enseignement supérieur, soulignant que la voie vers la reconstruction et la réalisation d'une renaissance soudanaise durable passe par les établissements d'enseignement supérieur et les centres de recherche, soulignant que malgré ses crises, le Soudan est toujours riche en créativité et en excellence.

Il a exprimé sa fierté pour les efforts louables déployés par les différents départements du ministère pour assurer le succès du processus de candidature et d'admission dans les établissements d'enseignement supérieur, notant que le processus de candidature électronique traverse une phase critique où les défis se croisent avec les aspirations de la haute direction du ministère pour assurer le succès de cet projet national important.