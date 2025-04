Soudan: Le plus jeune initiateur de la salle d'urgence d'El Fasher et des camps est tombé en martyr à la suite des bombardements des milices

La salle d'urgence et les camps d'Al-Fasher ont pleuré leur plus jeune initiateur, Mohamed Mukhtar Ismail, qui est tombé en martyr hier, mardi, en raison de sa blessure causée par un obus tiré par la milice terroriste Al-Dagalo sur les quartiers de la ville d'Al-Fasher lundi. Mohamed, âgé de quatorze ans, est l'un des plus jeunes initiateurs, puisqu'il a commencé sa carrière de bénévole dans un centre de déplacement de longue durée dans les écoles du sud de "Tambasi", et Ibn Sina, alors aux urgences du quartier de Riyad, au sud de la ville d'Al-Fasher.

La salle d'urgence a ajouté que le martyr a mis fin à sa vie en participant au programme de distribution de paniers alimentaires pour les déplacés, qui a ciblé un certain nombre d'abris pour personnes déplacées samedi 19 avril, en plus de participer à la cuisine collective, préparant le petit-déjeuner pour ceux qui fuyaient l'enfer de la guerre, ainsi que l'initiative de « laver les mains avec de l'eau et du savon avant de manger », avec son ami "Ramzi" qui a été martyrisé avec lui, répondant à l'appel de son Seigneur.

Il est à noter que le martyr est le fils du bénévole M. Mukhtar Ismail Hamid, chef de la salle d'urgence d'El Fasher et des camps.