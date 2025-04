commissaire de d'aide humanitaire de l'État du Nord, Dr Abdul Rahman Ali a discuté mercredi dans son bureau avec le Bureau de sécurité et de sûreté des Nations Unies dans l'État du Nord, d'un certain nombre de questions à la lumière de la visite effectuée par le bureau à Khartoum pour se rendre sur le terrain sur les conditions des bureaux des agences des Nations Unies opérant au Soudan.

Lors de la réunion, le Commissaire a souligné l'importance d'évaluer l'état des bureaux de l'ONU et de travailler à leur restauration, d'autant plus que la phase de reconstruction nécessite les efforts et les interventions des organisations de l'ONU pour déterminer les besoins actuels après la fin de la guerre.

Talal Ibrahim, du Bureau de la sécurité et de la sûreté des Nations Unies dans l'État, a déclaré que la visite à Khartoum avait été fructueuse et réussie, notamment parce qu'elle avait abordé les conditions et la réalité des bureaux des Nations Unies alors qu'ils reprenaient leurs activités.

Il a ajouté que la visite a été suivie par toutes les parties concernées, y compris la Commission fédérale, l'agence des Nations Unies, les autorités compétentes, l'équipe de déminage et les équipes de sécurité. Il a indiqué qu'il s'agissait d'une visite d'inspection technique visant à permettre aux bureaux de l'ONU de fournir leurs services humanitaires comme requis à Khartoum.