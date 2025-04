Algérie: Relizane - Un programme riche et varié pour faire connaître le patrimoine culturel de la région

REILZANE — La direction de la Culture et des Arts de la wilaya de Relizane a lancé un ensemble d'activités variées à l'occasion de la célébration du Mois du patrimoine (18 avril-18 mai), visant à mettre en valeur le riche patrimoine culturel de la région, a-t-on appris, mercredi, auprès de la direction du secteur.

Selon cette instance, cette manifestation organisée à la Maison de la culture M'hamed-Issiakhem de la capitale de la wilaya, qui se tient sous le slogan "Le patrimoine culturel à l'ère de l'intelligence artificielle ", comprend une exposition de l'artisanat traditionnel inspiré du patrimoine local : habits, plats typiques, produits de tissage, broderie traditionnelle, ainsi que des éléments des coutumes et traditions, illustrant la richesse de l'héritage culturel de la région de Relizane.

Parmi les activités programmées, plusieurs conférences et journées d'étude animées par des chercheurs et spécialistes en archéologie et patrimoine sont prévues, dont les thématiques abordées incluent " l'intelligence artificielle dans la préservation du patrimoine matériel ", " les startups, de l'idée à la concrétisation " et " l'utilisation de la modélisation 3D comme technique d'IA pour la protection du patrimoine culturel ".

D'autres conférences sont également prévues, portant sur " l'apport de l'intelligence artificielle pour aider les restaurateurs à réaliser leurs projets sur le terrain dans la conservation du patrimoine matériel ", " le rôle des technologies modernes et de la numérisation dans la sauvegarde du patrimoine culturel matériel ".

Le programme de cette manifestation comprend aussi des ateliers de sensibilisation et de formation sur les mécanismes de préservation et de valorisation du patrimoine matériel et immatériel.

Des expositions et des sorties scientifiques sur le terrain sont également organisées pour faire découvrir les sites et monuments archéologiques de la wilaya, en impliquant les étudiants universitaires et les stagiaires de la formation professionnelle.

Une caravane culturelle de sensibilisation a également été lancée pour parcourir les zones reculées de la wilaya, afin d'y faire connaître le patrimoine culturel, sensibiliser les habitants à l'importance de sa préservation, et les impliquer dans cette démarche.

En parallèle, des émissions spéciales sont diffusées sur Radio Relizane pour mettre en lumière la richesse du patrimoine culturel local, selon la direction de la culture et des arts de la wilaya.