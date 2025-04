Algérie: Salon inversé de la sous-traitance - L'industrie militaire, un levier pour renforcer l'intégration nationale

ALGER — Les différents établissements et unités de production de l'Armée nationale populaire (ANP), opérant dans plusieurs domaines, sont devenus un maillon essentiel du tissu industriel national, grâce à leur contribution soutenue et leur engagement constant pour renforcer le taux d'intégration nationale.

Les visiteurs de l'espace dédié à l'ANP au Salon national inversé de la sous-traitance (Sanist 2025), organisé au Palais des expositions d'Alger, peuvent constater les efforts déployés par ces entreprises, dont certaines sont des établissements bien établies, opérant dans divers secteurs, notamment dans la fabrication des équipements mécaniques, de drones, des télécommunications et l'aviation.

L'ANP participe à ce salon à travers plusieurs structures, notamment le Commandement des Forces aériennes, le Commandement des Forces navales, du Département Emploi-Préparation, de la Direction des transmissions et des systèmes de commandement et contrôle du ministère de la Défense nationale (MDN), de la Direction de l'industrie militaire ainsi que la Direction centrale du matériel.

Les établissements exposent, lors de cette manifestation, une gamme de produits, d'équipements et de services destinés à toutes les unités militaires de l'ANP et aux directions et structures affiliées au MDN, ainsi qu'aux institutions civiles. Des équipements et services qui illustrent des progrès significatifs réalisés pour le renforcement du contenu local, contribuant ainsi à réduire les importations.

Dans une déclaration à l'APS, le capitaine Slimane Allouche, représentant de l'Etablissement de développement et de production des systèmes de technologies avancées (EDPSTA) relevant de la 1ère Région Militaire, a affirmé que cette société, créée en 2015, travaille dans le développement et de la fabrication de divers types de drones, notamment des drones à voilure tournante et à voilure fixe.

Il a souligné que cet établissement a connu un développement qui lui permet de répondre aux besoins nationaux, qu'ils soient exprimés par des organismes militaires ou civils, saluant les ressources humaines qualifiées dont il dispose et qui veillent à renforcer le taux d'intégration nationale dans les drones fabriqués localement.

Ce salon représente, a-t-il mentionné, "une opportunité" pour établir des contacts en vue de conclure des partenariats avec des opérateurs nationaux dans divers domaines (électronique, mécanique, etc.) de manière à réduire les importations de composants électroniques.

Dans ce contexte, le capitaine Allouche a souligné que "le commandement de l'ANP et le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, accordent une grande importance à l'industrie militaire, qui est l'un des fondements de l'industrialisation de tout pays, et que l'Algérie est sur la bonne voie pour construire une industrie militaire efficace".

De son côté, l'Etablissement de rénovation des matériels aéronautiques (ERMA), spécialisé dans la révision et la modernisation des équipements, ainsi que dans la fabrication de pièces aéronautiques, expose une large gamme d'équipements, notamment des pièces de rechanges pour avions de combat, de transport et des hélicoptères.

Selon le représentant de l'ERMA, le lieutenant-colonel Yakhlef Yakhlef, "les responsables de l'établissement s'attachent toujours à augmenter le taux d'intégration, en associant un plus grand nombre d'entreprises et de fournisseurs nationaux, afin de réduire ainsi le recours à l'étranger".

"L'ERMA a réussi, ces dernières années, à fabriquer de nombreuses pièces pour avions et hélicoptères en utilisant des capacités nationales, après avoir été importées auparavant", a-t-il fait savoir, assurant que "le salon constitue une occasion idoine pour établir des contacts avec des fournisseurs et des différentes entreprises, en présentant les besoins en matières premières nécessaires à l'activité et ses spécifications techniques".

A ce propos, il a fait remarquer que le développement du taux d'intégration accompli par l'ERMA a été obtenu grâce à "la persévérance de l'entreprise dans la fabrication de pièces et composants pour avions afin d'assurer un soutien continu aux unités de combat de l'ANP et des forces aériennes".

A travers sa participation à cet évènement, l'ERMA vise à interagir avec des entreprises de divers secteurs dans le but d'établir de futurs partenariats dans le cadre de la sous-traitance.

Pour sa part, le capitaine Abdelraouf Guerzize, représentant de l'Etablissement central de rénovation du matériel des transmissions, a indiqué que son établissement, créé en 1974, est devenu "un maillon essentiel de la chaîne de soutien technique dans le domaine des transmissions et des communications pour les différentes unités de l'ANP et supervise l'installation de divers appareils de communication de haute précision de nouvelle génération dans le but de moderniser et de mettre à niveau le secteur des transmissions".

Activant dans l'installation de carte-mère électronique pour divers équipements de signalisation depuis 2009 et dans le développement de solutions dans les télécommunications, l'entreprise aspire à conclure des partenariats avec des compagnies nationales pour développer davantage le contenu local, a également fait savoir M. Guerzize.

Cet établissement fournit aussi des services de conseil dans les techniques de l'information et de la communication militaires à diverses unités et directions affiliées au MDN et détient le certificat international "IPC" qui lui permet de surveiller et de réparer les cartes électroniques.

A noter que le Salon national inversé de la sous-traitance, qui se poursuit jusqu'à jeudi, est organisé dans l'objectif de renforcer le partenariat entre les grandes entreprises nationales et les PME, à travers la sous-traitance dans la fabrication locale de composants, de produits semi-finis et de pièces détachées, dans le cadre de la stratégie visant à promouvoir l'intégration nationale.