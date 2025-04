Algérie: Oran - Ouverture de la 15e édition du Salon international du tourisme, des voyages, des transports, de l'hôtellerie et de la restauration

ORAN — La 15e édition du Salon international du tourisme, des voyages, du transport, des équipements, ainsi que des services liés à l'hôtellerie et à la restauration a été inaugurée, mercredi au Centre des conventions "Mohamed Benahmed" d'Oran.

La cérémonie d'ouverture de cet événement économique s'est déroulée en présence du Directeur de l'investissement touristique au ministère du Tourisme et de l'Artisanat, Ghoulamallah Boukabous, de la Directrice générale de l'Office national du tourisme, Saliha Bey Nacer, ainsi que du wali d'Oran, Samir Chibani.

Cette édition enregistre la participation de plus de 230 exposants venant d'Algérie et de plusieurs pays étrangers tels que la Tunisie, la Turquie, l'Egypte, la Jordanie, l'Ouganda, l'Italie et l'Inde.

Elle réunit différents acteurs du secteur touristique dans le but de promouvoir le tourisme algérien, de faire connaître les potentialités du pays dans ce domaine, d'échanger les meilleures pratiques pour le développement du secteur et de rechercher de nouvelles opportunités, selon les organisateurs.

Organisé par l'agence "Estra" d'Oran, l'événement est réparti sur deux pavillons, le premier regroupant les professionnels spécialisés dans le tourisme, les voyages et les transports (agences de voyages, centres de réservation, hôtels, compagnies de transport aérien et maritime, écoles de formation, startups, banques et assurances).

Le second pavillon est dédié aux opérateurs en équipements et services pour l'hôtellerie et la restauration, tels que les cuisines industrielles, l'aménagement des chambres d'hôtels, les arts de la table, le mobilier, les produits d'accueil et d'autres services mettant en valeur la production nationale dans ce domaine.

Des conférences sont également programmées, lors de ce salon, qui se poursuit jusqu'au 26 avril, traitant divers thèmes, notamment " Le développement du tourisme durable en Algérie ", " Les technologies modernes dans le secteur touristique " et " Les stratégies de marketing numérique pour attirer les voyageurs locaux et étrangers ".

Des ateliers pratiques seront aussi organisés sur des sujets spécifiques, tels que la réservation de billets de voyage en ligne, des sessions sur le design architectural dans l'hôtellerie, ainsi que l'impact des plateformes numériques sur l'industrie hôtelière et la restauration.