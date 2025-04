Addis-Abeba — Les pays africains doivent renforcer leurs capacités de prévention et de contrôle des maladies en investissant dans des infrastructures de laboratoire modernes et du personnel de santé qualifié, a souligné le ministre de la Santé, Dr Mekdes Daba.

Lors de l'ouverture du premier séminaire de formation russo-africain de l'équipe d'intervention rapide d'urgence et d'assainissement à Addis-Abeba, le ministre de la Santé, Mekdes, a souligné la nécessité de renforcer les capacités de réponse de l'Afrique en matière de santé publique.

Dans le cadre d'un effort collaboratif visant à moderniser les infrastructures de santé éthiopiennes, le laboratoire mobile moderne, capable de diagnostiquer plus de 300 maladies, a été remis au ministère aujourd'hui.

La ministre de la Santé, recevant le laboratoire des mains d'Anna Y. Popova, directrice du Service fédéral russe de surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être humain, le Dr Mekdes, a souligné l'engagement des deux pays à renforcer leur partenariat dans divers domaines liés à la santé.

La ministre a également insisté sur le rôle crucial des institutions de recherche en santé existantes en Éthiopie, telles que l'Institut éthiopien de santé publique et l'Institut de recherche Armauer Hansen, insistant sur l'importance de renforcer et d'étendre ces installations pour renforcer les efforts de prévention des maladies.

L'Afrique abrite des institutions de recherche en santé essentielles, notamment le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC Afrique), a-t-elle déclaré, ajoutant : « Nous devons nous appuyer sur ces fondations, renforcer les effectifs de laboratoire et tirer parti de partenariats solides, comme celui que nous avons avec la Russie, pour protéger nos populations. »

Dr Mekdes a également noté que l'Éthiopie exploite actuellement 33 laboratoires et vise à porter ce nombre à 40, renforçant ainsi les capacités du pays en matière de surveillance et de réponse aux maladies aux niveaux national et régional.

« Le soutien russe se distingue de l'aide traditionnelle ; il va au-delà de la simple assistance et vise à favoriser une indépendance et une résilience durables », a-t-elle souligné.

Anna Y. Popova, directrice du Service fédéral russe pour la protection des droits des consommateurs et du bien-être humain, a salué la résilience et l'unité communes des peuples éthiopien et russe.

Tout comme les Éthiopiens ont défendu leur unité et se sont opposés aux invasions passées, la lutte d'aujourd'hui est contre la maladie. Ce partenariat permet aux Africains de se protéger durablement, a-t-elle noté.

Popova a également souligné que l'approche de la Russie est axée sur la collaboration à long terme et le renforcement des capacités, plutôt que sur l'encouragement de la dépendance. « Notre objectif est d'aider les nations africaines à se prendre en charge face aux futures menaces sanitaires », a-t-elle souligné.

Salma Malika, vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, a salué l'initiative russe, la qualifiant d'avancée significative vers le renforcement de la sécurité sanitaire du continent.

Les problèmes de santé de l'Afrique doivent trouver des solutions africaines, a-t-elle affirmé. Cependant, nous ne pouvons y parvenir isolément. Nous avons besoin de partenaires stratégiques comme la Russie et d'une coopération renforcée entre les États membres de l'UA.

Elle a plaidé pour un investissement accru dans les institutions de santé telles que le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, ainsi que pour la mise en place de mécanismes financiers solides sur le continent afin de garantir des résultats sanitaires durables.

L'ambassadeur Evgeny Terekhin, ambassadeur de Russie en Éthiopie, a souligné le rôle crucial de la collaboration dans la gestion des crises sanitaires.

L'ambassadeur a réitéré l'engagement de la Russie à renforcer les infrastructures de santé publique en Afrique et à donner aux générations futures les moyens de mieux relever les défis sanitaires.