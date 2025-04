Congo-Brazzaville: Examens d'Etat 2025 - 94 181 candidats au baccalauréat général

« En ce jour, au baccalauréat, il y a 94181 candidats inscrits ; au Brevet d'études du premier cycle (BEPC), 124 829 et au Certificat d'études primaires et élémentaires (CEPE) 136 425 », a indiqué le directeur des examens et concours de l'enseignement général, Damien Madiki, faisant le point des opérations d'inscription aux examens d'Etat.

Les effectifs des candidats aux examens d'Etat annoncés par le directeur des examens et concours peuvent connaître des modifications en hausse ou en baisse par rapport aux réclamations qui peuvent subvenir. Il y a également la direction de la lutte contre la fraude qui est impliquée dans le contrôle des listes. Elle peut, à son tour, déceler les fraudeurs et donc modifier les effectifs.

Les dates et les épreuves

Le baccalauréat aura lieu du 17 au 20 juin. Le premier jour sera consacré à l'épreuve des mathématiques pour toutes les séries : littéraires et scientifiques. Le 18 juin, les littéraires feront les langues (français et anglais) tandis que les séries C et D passeront les épreuves des sciences physiques et anglais.

L'histoire, la géographie et la deuxième langue sont au programme pour les séries A, le 19 juin au moment où les scientifiques feront les épreuves des sciences de la vie et de la terre ; l'histoire ou la géographie. Le 20 juin, dernier jour des épreuves écrites, les séries A feront la philosophie et l'éducation physique. Les candidats des séries C et D feront le français ou la philosophie.

Pour le BEPC prévu du 15 au 18 juillet, le premier jour les candidats passeront les épreuves de mathématiques, d'histoire et de géographie ; le 16 juillet, les sciences de la vie et de la terre et l'anglais ; le 17 juillet, les sciences physiques et dictée-questions. Le 18 juillet les candidats seront aux épreuves d'expression écrite ainsi que d'éducation physique et sportive. Il convient de préciser que les épreuves du BEPC, pour la session spéciale de Pékin en Chine, auront lieu du 10 au 13 juin. Pour le CEPE, l'oral aura lieu du 3 au 4 juin tandis que les épreuves écrites sont prévues pour le 5 du même mois.