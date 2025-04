Afrique: Tir à l'arc - La délégation mauricienne revient avec cinq médailles dont un en or !

La délégation mauricienne qui a pris part aux championnats d'Afrique du Sud (South Africa Nationals) a bien tenu la gageure. Une compétition tenue du 4 au 6 avril au Marks Park Sports Club à Johannesburg. En effet, elle est revenue de cette première sortie internationale depuis près de deux ans avec cinq médailles dans son escarcelle dont une en or.

C'est Yugveer Bissessur qui a ramené la seule médaille d'or mauricienne. Aligné dans la catégorie des moins de 18 ans garçons (U18), sur la distance de 60 mètres, il a terminé premier des qualifications avec 545 points. Il a poursuivi sur sa lancée en finale en battant l'autre Mauricien, Firyad Runjeet, 6-4. Ce dernier, deuxième au terme des qualifications avec 515 points, s'offre donc la médaille d'argent. A noter que nos deux autres représentants, Muhammad Sardar et William Shiu, ont pris les quatrième et sixième places respectivement.

Ryan Chan a obtenu la médaille d'argent en arc classique sur la distance reine de 70 mètres.

Sur 70 mètres, distance reine en arc classique, Ryan Chan a décroché une médaille d'argent après s'être incliné en finale face au Sud-Africain Werner Potgieter (4-6). En qualifications, notre compatriote avait réalisé le deuxième meilleur score avec 622 points.

Chez les dames, sur la même distance, Anastasia Kwok est revenue avec la médaille de bronze autour du cou. Elle avait terminé quatrième des qualifications avec 316 points et a été battue en demi-finale par la Sud-Africaine Catharina Whitehead qui a été sacrée par la suite.

Dans la concours par équipe mixte sur 70m toujours, Ryan Chan et Anastasia Kwok ont remporté la médaille d'argent. Le duo s'est incliné devant les Sud-Africains Connor Young et Catharina Whitehead (4-5) en finale.

Dans le concours par équipe mixte, Ryan Chan et Anastasia Kwok (à dr.) se sont offert la médaille d'argent.

La délégation était dirigée par Henri How, le head coach, qui s'est aussi aligné dans la compétition d'arc à poulie tout comme Adrien Charoux. Ils ont été stoppés au stade des huitièmes de finale. «L'objectif principal de ce déplacement était de permettre à nos jeunes archers d'avoir une expérience au niveau international. D'ailleurs, nous visons, avec Yugveer Bissessur, Firyad Runjeet et Muhammad Sardar, la qualification pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2026 qui auront lieu à Dakar au Sénégal. Nous sommes bien contents de leur prestation mais ils devront encore travailler pour obtenir leur qualification.

S'agissant des seniors, avec le travail qui a été accompli à l'entraînement, on savait que l'on pouvait espérer de bons résultats en arc classique et cela a été le cas avec Ryan Chan et Anastaisa Kwok. Pour Adrien Charoux et moi en arc à poulie, les choses ont été plus compliquées parce que les Sud-Africains restent supérieurs. Ceci dit, nous sommes globalement satisfaits de la prestation générale d'autant que plus de 150 archers ont pris part à la compétition toutes catégories confondues. Ils étaient issus de toutes les provinces de l'Afrique du Sud, de la Namibie et du Zimbabwe», indique Henri How.

A noter qu'une sélection mauricienne prendra part aux Championnats d'Afrique qui auront lieu cette année au mois de novembre probablement. «Le choix du pays organisateur n'a pas encore été effectué mais les championnats d'Afrique auront sûrement lieu en novembre cette année. Ce sera un objectif important pour nous», conclut l'entraîneur.