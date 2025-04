Ile Maurice: Jayakrishna Miniandee - «Stanley et Trèfles font face à un grave problème de drogue»

«Notre priorité, c'est de nettoyer Beau-Bassin-Rose-Hill. Quand je dis nettoyer, je ne parle pas uniquement des routes, mais aussi de toute la structure administrative des villes.» Jayakrishna Miniandee, 44 ans, candidat de l'Alliance du changement au Ward 1 dans les villes soeurs et membre du MMM depuis ses 19 ans, a une opinion très sévère sur la manière dont la municipalité a été gérée ces dix dernières années.

«Mais le plus important, pour moi, c'est que la municipalité doit être à l'écoute des citadins. C'est uniquement de cette façon qu'on pourra apporter des changements et bouger dans la bonne direction.» Le Ward 1 des villes soeurs regroupe Stanley et Trèfles et compte 12 408 électeurs enregistrés.

Ces régions urbaines sont minées par des problèmes comme la drogue, le manque de loisirs, pour ne citer que cela, nous dit encore Jayakrishna. Ce dernier sait de quoi il parle car il est un habitant de Stanley- Camp-Levieux. Sur son parcours personnel, le candidat, qui est à sa deuxième participation à une élection municipale, après celle de 2015, où il avait terminé à la 7e place au Ward 3, avec notamment 37,94 % des votes, se dit fier d'appartenir au MMM, parce que c'est un parti où règnent la

«démocratie et la méritocratie».

«Pendant 13 ans j'ai été le président de l'aile jeune de la circonscription no 19 (Stanley-Rose-Hill) et je suis toujours président de la branche Stanley du MMM. Aux élections générales de 2019 et 2024 j'ai eu l'honneur d'être le chief agent de Paul Bérenger dans cette circonscription.

Pour moi le MMM est une véritable université», tient à préciser Jayakrishna Miniandee. La prolifération des drogues synthétiques est un problème qui affecte toutes les régions du pays et Jayakrishna dresse un portrait sombre des ravages qu'elles provoquent à Stanley, Trèfles et Camp-Levieux.«Avant on voyait seulement des petits groupes ici ou là qui étaient accros aux drogues, mais de nos jours c'est à chaque coin de rue.

C'est devenu un fléau qui détruit la jeunesse»*, lance le candidat de la majorité. Cependant, il insiste sur le fait qu'il faut trouver des solutions et, parmi celles-ci, estime que la pratique d'une discipline sportive peut empêcher les jeunes de tomber dans la drogue. «Nous devons les encadrer et surtout leur faire aimer le sport. Je suis convaincu qu'une personne qui aime et pratique le sport ne va pas se laisser entraîner dans l'usage des drogues.» Encore faut-il qu'il y ait les dispositifs nécessaires à la mairie et les structures adéquates pour accueillir ces jeunes qui veulent pratiquer un sport.

Seringues usagées sur le terrain

Sur ce sujet Jayakrishna déplore le manque de tournois de carrom ou de domino, comme il y avait autrefois et pour le terrain de pétanque du Quorum à Plaisance, il explique il y a un problème de sécurité et d'insalubrité car on retrouve souvent des seringues usagées sur le terrain. «Je dois dire aussi qu'une des priorités de notre équipe si nous sommes élus, c'est d'avoir une vraie collaboration avec la police de la localité pour mettre de l'ordre dans ces endroits publics.»

Une dernière chose que notre interlocuteur tient à préciser c'est que si la nouvelle équipe de l'Alliance du Changement est élue à la municipalité de BB/RH, aucun employé recruté juste avant les élections de novembre 2024 ne sera licencié. «Nous savons tous que l'ancien régime a distribué des lettres d'engagement à la mairie à beaucoup de personnes juste avant les élections et certains sont inquiets car il y a des rumeurs de licenciement. Mais je dois dire que c'est faux. Tous les employés vont conserver leur emploi», nous assure Jayakrishna Miniandee.