Ile Maurice: La Sentinelle imprime le nouveau «JIR Hebdo»

Un partenariat éditorial et logistique inédit entre Maurice et La Réunion vient de voir le jour. Le groupe mauricien La Sentinelle Ltd imprime désormais, chaque semaine, les 15 000 exemplaires du JIR Hebdo, le nouveau journal lancé par le groupe réunionnais Publishing Invest, éditeur du site Clicanoo.

Le premier numéro du JIR Hebdo, un hebdomadaire d'actualité générale, est sorti dans les kiosques réunionnais le 19 avril. L'éditorial et la maquette sont réalisés à La Réunion, tandis que l'impression est confiée à La Sentinelle à Port-Louis. Le transport aérien des exemplaires jusqu'à La Réunion est assuré par Air Mauritius, dans le cadre d'un accord logistique facilité par le groupe mauricien. «Nous cherchions un partenaire fiable, réactif, avec les capacités techniques nécessaires. C'est naturelle ment que nous nous sommes tournés vers La Sentinelle», a expliqué Thomas Pomares, directeur général du groupe réunionnais.

Le JIR Hebdo ambitionne de proposer une offre éditoriale enrichie, mêlant actualité locale, régionale et internationale, analyses politiques, économiques et culturelles. Son ton se veut analytique et ouvert à la confrontation d'idées. «L'objectif est d'élargir les perspectives, d'encourager le débat, d'offrir une parole pluraliste», souligne Thomas Pomares. Ce partenariat s'inscrit dans une logique de coopération régionale. «Il est réducteur de ne penser qu'en termes insulaires. Le potentiel économique entre Maurice et La Réunion est immense, à condition de savoir tirer parti des atouts de chaque territoire», affirme le dirigeant réunionnais.

Le lancement du JIR Hebdo intervient moins d'un an après la liquidation judiciaire du Journal de l'île de La Réunion (JIR) et de Clicanoo, décidée par le tribunal de commerce de Saint-Denis le 31 juillet 2024. Plusieurs dizaines d'emplois avaient été supprimés. Publishing Invest a depuis repris les deux titres et engagé leur relance, avec une nouvelle stratégie combinant édition papier hebdomadaire et plateforme numérique remaniée.

Si le numérique reste central, notamment via le site Clicanoo et ses quatre millions de pages vues par mois, Thomas Pomares défend aussi la place du papier : «Le support imprimé permet la profondeur, l'analyse, la prise de recul. Il conserve une vraie valeur dans un monde saturé d'instantanéité.»