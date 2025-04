Ile Maurice: Véronique Christine-Laurent - Une artiste mauricienne à l'honneur

L'artiste peintre et enseignante Véronique Christine-Laurent a représenté Maurice à la 8e édition 2025 d'Art Connects Women, sur le thème Leave a Legacy, qui a réuni 112 artistes de 112 pays. Ce prestigieux événement artistique international initié par notre compatriote Zaahirah Muthy à travers ZeeArts Gallery, s'est tenu du 8 au 11 avril au Dubai International Financial Centre, à Dubaï. Il a reçu la visite de son altesse Sheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, chairperson de Dubai Culture.

Une occasion pour notre compatriote, passionnée de partager non seulement son oeuvre, mais aussi son engagement en faveur de l'art, de la culture et de la valorisation du rôle des femmes artistes. Artiste et enseignante d'Art & Design au collège Saint Mary's, à Rose-Hill, Véronique Christine-Laurent en est à sa troisième participation à Art Connects Women. C'est toutefois la première fois qu'elle y participer en personne.

Venant d'une famille modeste, elle s'est battue pour réaliser ses rêves. Détentrice d'une licence en Fine Arts avec une spécialisation en peinture ainsi qu'un Post Graduate Certification in Education, elle est aussi mariée et mère de deux enfants. Outre son métier d'enseignante, elle est une artiste accomplie dont les oeuvres sont exposées sur des plateformes tant locales qu'internationales. Ses oeuvres sont aussi en exposition permanente à la galerie Tamaris à Rivière-Noire.

En 2012, elle lance Kuler baz'Art sur la Toile. «Cette plateforme a été créée pour l'exposition de mes tableaux parce qu'au fil des années la demande a augmenté et j'ai voulu qu'ils soient encore plus visibles. Aujourd'hui, je reçois beaucoup de demandes d'autres artistes pour que j'expose leurs tableaux sur ma page, mais pour le moment je me concentre sur mes oeuvres. J'ai pour projet de créer un pop-up store avec d'autres artistes plus tard pour les aider à vendre leurs oeuvres», explique-t-elle.

Pour elle, la peinture est comme une thérapie. «Quand je me mets à peindre je cherche une certaine fusion avec le sujet. C'est comme une conversation avec le tableau», souligne-t-elle. C'est l'oeuvre de Gustav Klimt, The Kiss, qui l'a toujours inspirée. «C'est pour cela que dans mes tableaux vous pouvez voir les coups de pinceaux et les touches de couleurs, tantôt des petites touches tantôt des grosses touches», explique-t-elle.

Pour la composition de ses tableaux, elle s'inspire de la nature, des gens et des animaux, entre autres. Il suffit qu'un sujet l'interpelle pour qu'elle commence à gribouiller ses idées sur papier. Elle s'appuie aussi sur des photos qu'elle retravaille ensuite sur des supports comme le canevas, le bois ou le métal.

Parlant de sa participation à Art Connects Women, Véronique Christine-Laurent fait ressortir qu'elle était «vraiment contente d'avoir été sélectionnée pour représenter mon pays dans le domaine artistique. En même temps j'avais une certaine appréhension parce que cela allait être ma première participation en personne au niveau international. Cela a été un véritable challenge de trouver les fonds nécessaires pour la réalisation du projet. Mais avec le support et les conseils de Zaahirah Muthy, j'ai pu trouver un sponsor pour m'aider dans mon déplacement». Ce projet a pu voir le jour grâce au soutien de la Commission de l'océan Indien à travers son projet financé par l'Agence française de développement pour les Industries culturelles et créatives.

Participer à Art Connects Women représente pour l'artiste «une occasion unique de contribuer activement au développement de l'art et de la culture à l'échelle mondiale. En tant qu'artiste-peintre, cette expérience de mobilité artistique est une source d'inspiration inestimable, me permettant d'explorer de nouvelles perspectives créatives tout en échangeant avec des artistes de différents horizons. Ma participation à cet événement va au-delà de l'exposition de mon oeuvre ; elle est un vecteur d'innovation et d'expression artistique, car elle me permet de me confronter à des idées, des techniques et des concepts nouveaux, enrichissant ainsi ma propre pratique».

Lors d'Art Connects Women, Véronique Christine-Laurent a exposé une oeuvre explorant le concept d'interwinnings, soit «l'enchevêtrement complexe de l'identité, de la culture et de l'histoire personnelle d'un individu. Le portrait représente une femme aux cheveux soigneusement tressés, s'étendant littéralement hors du plan bidimensionnel pour envahir l'espace physique, se transformant en cascade de tissu tressé».

Art Connects Women a été un événement intense avec notamment des sorties culturelles, des soirées musicales, des tables rondes et la remise des Awards. «Cet événement permet de renforcer la visibilité de l'art local à l'international et de valoriser les artistes féminines en soulignant leur contribution essentielle à l'économie créative. En somme, cette expérience favorise l'émergence d'une scène artistique régionale plus inclusive, stimulante et interconnectée, contribuant à la prospérité et à la diversification de l'art dans l'océan Indien.»

Véronique Christine-Laurent explique aussi qu'elle a pu échanger avec des galeristes de Dubaï, ce qui promet d'ouvrir la voie à d'autres opportunités futures. Elle compte bientôt proposer une exposition en duo avec Giovanni Laurent sur le thème Larmoni-Tissage de lien, qui devrait se tenir du 7 au 21 juin à la galerie Le Génie à la rue Edith Cavell, à Port-Louis.