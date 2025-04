Soudan: Procureur général - 98 % des bureaux des poursuites ont repris leurs activités dans tout le pays

Le procureur général Mawlana Al-Fateh Mohamed Tayfour a annoncé le retour de 98% des bureaux des procureurs au travail dans le pays.

Lors de l'ouverture du parquet local de Managuil mercredi, accompagné du M. Al-Tahir Ibrahim gouverneur de l'État d'Al-Gezira, et des membres du Comité de sécurité de l'État, il s'est engagé à surmonter tous les problèmes et questions des bureaux du procureur. Il a exprimé sa gratitude pour les efforts déployés par le gouvernement de l'État en matière de reconstruction, de normalisation, de développement et de fourniture de services.

Pendant ce temps, M. Tahir gouverneur de l'État d'Al- Gezira, a annoncé son soutien à l'achèvement du triangle de la justice et de l'État de droit et à la poursuite de la fourniture de services sans interruption, appelant tout le monde à coopérer, à soutenir, à s'unir et à travailler comme un seul homme pour atteindre les objectifs souhaités et faire progresser l'État.

M. Al-Nazir Hamid, procureur général de l'État, a annoncé que la semaine prochaine verra la reprise du travail dans les bureaux des procureurs d'Al-Masid et d'Al-Bagair, notant qu'il y a 45 procureurs dans l'État qui fournissent des services de poursuite publique aux citoyens dans les différentes localités de l'État.

Mawlana Muawiya Al-Hijrisi, chef du parquet de Managuil, a annoncé que les parquets et les tribunaux des localités d'Al-Gurashi et de Managuil continuaient à remplir leurs rôles. Il a exprimé ses remerciements au gouverneur de l'État pour son soutien et la fourniture du matériel nécessaire au travail des parquets et des tribunaux. Il a souligné que le parquet de Managuil a été créé en 1988 et que pour la première fois un bâtiment spécial a été construit à cet effet.