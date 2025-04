Le ministre du Commerce et de l'Approvisionnement, Omar Mohamed Banfair a rencontré mercredi à Port Soudan son Excellence l'ambassadeur d'Égypte au Soudan, Hani Salah, accompagné du conseiller commercial, Mohamed Hassanein Ismail, où ils ont convenu de préparer le deuxième forum des hommes d'affaires égyptiens et soudanais à Port Soudan, soulignant la nécessité pour le forum d'aboutir à des résultats tangibles et la formation d'un consortium égypto-soudanais pour la reconstruction au Soudan.

Le Ministre a salué les efforts déployés pour accroître les échanges commerciaux et faciliter la circulation des biens et des personnes. Il a également souligné l'importance d'accélérer l'activation de l'action conjointe entre les deux pays dans tous les domaines de la coopération commerciale, et touristique.

Le ministre du Commerce a indiqué que le forum et le comité ministériel seront la pierre angulaire du développement de la coopération et que la coopération entre les deux pays devrait servir de modèle de réussite pour la région.

De son côté, l'ambassadeur égyptien a affirmé dans une déclaration à l'Agence de presse soudanaise (SUNA) à l'issue de la réunion que l'Egypte attache une importance particulière à la reconstruction du Soudan, non seulement d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue politique, social et historique global.

Il a ajouté que la réunion a également abordé les préparatifs du Comité ministériel conjoint du commerce au Caire et l'importance d'aborder de multiples sujets, notamment la coopération dans le cadre de la Grande Organisation Arabe du Commerce et du Conseil de Coopération du Golfe. Il a souligné que l'Égypte est l'un des plus grands partenaires commerciaux du Soudan et aspire à devenir le premier partenaire.