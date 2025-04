Afrique: RD Congo U-20 - Les Léopardeaux reviennent avec ambition et confiance

La République Démocratique du Congo fait son grand retour à la Coupe d'Afrique des Nations U-20 de la CAF TotalEnergies après plus de dix ans d'absence, avec une ambition renouvelée et une confiance tranquille.

Vainqueur du Championnat UNIFFAC U-20 2024, le pays d'Afrique centrale arrive en Égypte avec la volonté de bousculer le Groupe C et de franchir un cap historique.

Sous la direction de l'expérimenté Guy Bukasa, les Léopardeaux s'apprêtent à disputer seulement leur troisième phase finale de CAN U-20, après celles de 1989 et 2013. Les deux précédentes participations s'étaient achevées dès la phase de groupes, mais cette fois-ci, l'état d'esprit est différent. L'optimisme est de mise, porté par une nouvelle génération de joueurs talentueux, physiquement solides et disciplinés tactiquement, capables de faire franchir un palier à leur sélection.

Leur qualification pour l'Égypte repose sur une campagne marquée par l'unité et la conviction, couronnée par une victoire 2-1 contre le Congo en finale de l'UNIFFAC. Avec des joueurs clés comme Kevine Makoko, Ferdinand "Semedo" Mukandila et Messy Mubundu Manitou, la RD Congo cherchera à combiner sa puissance physique traditionnelle avec une approche plus moderne et flexible sur le terrain.

RD Congo

Douze ans après leur dernière apparition, la République Démocratique du Congo signe un retour attendu à la Coupe d'Afrique des Nations U-20 CAF TotalEnergies. Portés par une génération prometteuse et une ambition renouvelée, les Léopardeaux entendent marquer les esprits et s'imposer comme une force montante du football continental.

C'est à l'occasion du tournoi UNIFFAC U-20 2024 que la RDC a validé son billet pour l'édition 2025, en s'imposant 2-1 face au Congo en finale. Un sacre obtenu grâce à une alchimie entre puissance physique, finesse technique et discipline tactique. Sous la direction de Guy Bukasa, technicien reconnu pour son approche moderne, la RDC espère non seulement sortir des poules pour la première fois de son histoire, mais aussi viser une qualification pour la Coupe du Monde U-20 de la FIFA.

Disputée en Égypte du 27 avril au 18 mai, cette CAN U-20 s'annonce relevée pour la RDC, versée dans un Groupe C particulièrement compétitif avec le Sénégal (champion en titre), le Ghana (quatre fois vainqueur) et la République Centrafricaine.

Comment ils se sont qualifiés

La RDC s'est qualifiée en remportant le tournoi zonal UNIFFAC U-20 en 2024. En finale, les Léopardeaux ont dominé leurs voisins du Congo (2-1), validant ainsi leur troisième participation historique à la CAN U-20.

Historique dans la CAN U-20

Il s'agit de la troisième apparition de la RDC dans l'histoire de la compétition après 1989 et 2013. À chaque fois, l'aventure s'est arrêtée dès la phase de groupes. Cette nouvelle campagne représente donc une occasion idéale de réécrire leur histoire et de franchir un cap.

Joueurs à suivre

Kevine Makoko (AS Vita Club)

Meneur de jeu au profil complet, Makoko est la plaque tournante du milieu congolais. Doté d'une belle vision, d'une qualité de passe remarquable et d'un sang-froid précieux, il orchestre le tempo avec maîtrise.

Ferdinand "Semedo" Mukandila (Cercle Don Bosco)

Latéral droit rapide et travailleur, Mukandila combine solidité défensive et apport offensif. Ses montées tranchantes et ses centres précis en font un atout des deux côtés du terrain.

Messy Mubundu Manitou (Amiens SC, France)

Milieu polyvalent évoluant en Ligue 2 française, Mubundu apporte équilibre et créativité. Capable de jouer en sentinelle ou en relayeur, il se distingue par son intelligence tactique et sa vision du jeu.

Entraineur et approche tactique

Guy Bukasa mise sur un football structuré et pragmatique, bâti autour d'une base défensive solide et de transitions rapides vers l'avant. Rigoureux sur le plan tactique, il encourage néanmoins l'expression individuelle dans les zones décisives. Son approche vise à tirer le meilleur parti du collectif tout en s'adaptant aux spécificités de chaque adversaire.

Sous sa houlette, les Léopardeaux ont adopté une identité de jeu compacte et flexible, capable de répondre aux défis posés par des équipes plus expérimentées.

Ambitions et analyse du groupe

La RDC figure dans un Groupe C relevé, composé de :

Sénégal : Champion en titre, le Sénégal dispose d'une équipe équilibrée, techniquement très solide et favorite pour sortir en tête du groupe.

Ghana : Nation historique du football de jeunes en Afrique, le Ghana mise sur un jeu technique et une présence physique redoutable.

République Centrafricaine : Outsider du groupe, la RCA dispose d'un jeu agressif et direct, et aborde le tournoi avec un fort esprit de revanche.

Objectif affiché pour les Congolais : franchir pour la première fois la phase de groupes et décrocher un billet pour le Mondial U-20. Avec un mélange prometteur de rigueur défensive et de talent brut, les Léopardeaux ont les atouts pour bousculer la hiérarchie et s'imposer comme l'une des révélations de la compétition.