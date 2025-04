Afrique: Profil du Sénégal U20 - Les Lionceaux visent à conserver leur couronne à la CAN U-20

Le Sénégal arrive à la Coupe d'Afrique des Nations U-20 de la CAF TotalEnergies, Égypte 2025, en tant que champion en titre et équipe à battre.

Forts d'une réputation grandissante pour la formation de talents de haut niveau, les Lionceaux de la Teranga ambitionnent de conserver leur titre et d'asseoir leur domination dans le football jeune africain.

Sous la direction de Serigne Saliou Dia, les géants ouest-africains allient discipline tactique et flair offensif dans leur quête d'un deuxième sacre consécutif.

Sacré champion d'Afrique U-20 pour la première fois en 2023, le Sénégal aborde la CAN U-20 CAF TotalEnergies Égypte 2025 avec l'ambition affirmée de conserver sa couronne et d'asseoir un peu plus sa suprématie sur le football de jeunes du continent.

Les Lionceaux de la Teranga se sont forgé, ces dernières années, une solide réputation en s'appuyant sur une organisation rigoureuse, des transitions fulgurantes et une filière de jeunes talents toujours plus dense. Sous les ordres du nouveau sélectionneur Serigne Saliou Dia -- récent vainqueur de la CAN U-17 -- le Sénégal affiche clairement ses intentions : maintenir la dynamique de la victoire et continuer à faire éclore les futures stars de demain.

Le sacre de 2023 en Égypte a marqué un tournant historique : une campagne parfaite conclue par un succès 2-0 en finale face à la Gambie. Une première étoile U-20 pour le Sénégal, qui a mis fin à une série de trois finales perdues (2015, 2017, 2019) et a inauguré une ère de maturité technique, de discipline tactique et de force collective.

Pour cette édition 2025 organisée une nouvelle fois en Égypte (du 27 avril au 18 mai), les tenants du titre évolueront dans un Groupe C relevé aux côtés du Ghana, de la RDC et de la République centrafricaine. Un groupe piégeux qui exigera rigueur et constance dès le premier match.

Comment ils se sont qualifiés

Le Sénégal a validé son billet pour la phase finale en remportant, pour la deuxième fois consécutive, le tournoi qualificatif de la zone UFOA-A. En finale, les Lionceaux se sont imposés 2-0 face à la Sierra Leone grâce à des réalisations de Cheikh Tidiane Thiam et Ibrahima Dieng.

Historique à la CAN U-20

Le Sénégal est l'actuel champion d'Afrique U-20 après son triomphe en 2023, au terme d'un tournoi sans faute. Avant cette consécration, les Lionceaux avaient échoué à trois reprises en finale (2015, 2017, 2019), sans jamais parvenir à franchir l'ultime marche. La victoire de 2023 a donc sonné comme une libération, plaçant définitivement le Sénégal au sommet du football de jeunes sur le continent.

Joueurs à suivre

Serigne Fallou Diouf (Génération Foot)

Solide défenseur central, Diouf impressionne par son sens de l'anticipation, ses tacles propres et sa capacité à relancer proprement. Pilier de l'arrière-garde sénégalaise, son rôle sera déterminant dans la quête d'un nouveau titre.

Ibrahima Dieng

Surnommé "Pauleta" pour son instinct de buteur, Dieng est un avant-centre au déplacement intelligent et au sang-froid remarquable devant les cages. Sa capacité à faire basculer un match en fait une arme offensive redoutable.

Pierre Dorival (Olympique Lyonnais)

Milieu défensif rugueux et discipliné, Dorival apporte un précieux équilibre au coeur du jeu. Excellent à la récupération, précis dans la première passe, il sera chargé de stabiliser l'entrejeu sénégalais face aux adversaires les plus techniques.

Entraîneur et approche tactique

Serigne Saliou Dia, artisan du titre U-17 de 2023, prend les commandes des U-20 avec une philosophie alliant pressing intense, discipline collective et liberté offensive. Entraîneur méthodique et réactif, il ajuste ses schémas en fonction de l'adversaire tout en conservant une identité de jeu tournée vers l'avant.

Dia insiste sur la cohésion du groupe, l'intensité à la récupération et la créativité dans les 30 derniers mètres. Fort de son expérience en formation, il s'inscrit parfaitement dans la continuité du projet de développement sénégalais.

Ambitions et analyse du groupe

Dans le Groupe C, le Sénégal retrouvera :

RDC : Une équipe techniquement propre, en pleine montée en puissance, qui pourrait se révéler dangereuse dans les phases de transition.

Ghana : Formation organisée et disciplinée, le Ghana a prouvé sa régularité dans les catégories de jeunes. Un adversaire à ne pas sous-estimer.

République centrafricaine : Outsider de la poule, la RCA mise sur un jeu direct, physique, et abordera la compétition avec un fort esprit de conquête.

Tenant du titre, le Sénégal est légitimement considéré comme l'un des grands favoris. Mais conserver une couronne continentale n'est jamais simple. Il faudra donc que les Lionceaux fassent preuve de constance et de lucidité pour viser un nouveau sacre et une qualification pour la Coupe du Monde U-20 de la FIFA.