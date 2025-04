Afrique: République Centrafricaine U20 - Des outsiders prêts à faire sensation en Égypte

La République centrafricaine effectue son retour à la TotalEnergies Coupe d'Afrique des Nations U-20 de la CAF avec un sentiment d'inachevé et une confiance grandissante.

Après avoir atteint les quarts de finale en 2021 et participé de nouveau en 2023, les Fauves U20 sont déterminés à capitaliser sur ces expériences pour créer la surprise sur la scène continentale.

Placée dans une poule redoutable (Groupe C) aux côtés des champions en titre sénégalais, des quadruples vainqueurs ghanéens et d'une équipe ambitieuse de la RD Congo, la Centrafrique part avec le statut d'outsider. Mais avec un mélange de résilience, de jeunes talents prometteurs et une approche sans complexe, l'équipe se prépare à déjouer tous les pronostics.

Leur qualification fut particulière. Demi-finalistes lors des éliminatoires de l'UNIFFAC 2024, les Fauves ont bénéficié de la suspension de la Fédération congolaise de football par la FIFA pour accéder à la phase finale. Désormais, sous les ordres de l'entraîneur Bruce Stéphane Abdoulaye, les U20 centrafricains veulent saisir cette opportunité pour marquer l'histoire du football africain des jeunes.

Profil

République Centrafricaine : armée pour créer la surprise

La République Centrafricaine sera l'une des attractions de la Coupe d'Afrique des Nations U-20, 2025, prévue en Egypte du 27 avril au 18 mai 2025. Le pays d'Afrique centrale dont les sélections intermédiaires s'affirment de plus en plus sur la scène continentale s'y présentera avec la ferme ambition de créer la surprise.

Comment ils se sont qualifiés ?

La République Centrafricaine s'est qualifiée suite à la suspension de la Fédération congolaise de football par la FIFA pour ingérence de l'Etat dans les activités du football du pays. Finalistes du Tournoi U-20 de l'UNIFFAC qu'ils avaient accueilli du 24 septembre au 3 octobre 2024, les Diables rouges U-20 devaient représenter la zone UNIFFAC aux côtés de la RDC, vainqueur des qualifications. Mais leur suspension profite aux centrafricains qu'ils avaient battus en demi-finale des éliminatoires. Logés dans la poule A, les Fauves U-20 évolueront aux côtés du Sénégal, de la République Démocratique du Congo et du Ghana.

Historique dans la compétition

La République Centrafricaine a découvert la Coupe d'Afrique des Nations U-20 CAF TotalEnergies en 2021 lors de l'édition organisée en Mauritanie. Il s'agissait d'une qualification historique puisque cette formation entrainée par Sébastien Ngato, devenait la toute première sélection centrafricaine à représenter le pays en phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Pour une première participation, les Juniors centrafricains n'avaient pas déçu, puisqu'ils avaient atteint l'étape des quarts de finale.

L'équipe se qualifiera pour une deuxième édition consécutive en 2023 en Egypte mais n'ira pas plus loin que la phase de groupes.

En se présentant cette année à une troisième édition consécutive, le pays tentera de s'appuyer sur ses précédentes expériences pour soigner ses résultats.

Joueurs à suivre

Bercier Eddy Jores Mbaigoto (As Gbangre)

Capitaine de la sélection U-20 de la République centrafricaine, Bercier Eddy Jores Mbaigato (18 ans) s'est affirmé lors du Tournoi de l'UNIFFAC comme un élément clé de l'équipe. Son but d'anthologie lors de la victoire 2-1 face au Gabon a été l'une des plus grandes sensations de cette compétition disputée à Brazzaville au Congo.

Serge Nestor Cherubin Kondja (FC SOS)

Attaquant du FC SOS en RCA, Serge Nestor Cherubin Kondja (19 ans) est le patron de l'attaque centrafricaine. Il possède des qualités techniques exceptionnelles et sait aussi se montrer efficace devant les buts.

Sélectionneur : Bruce Stéphane Abdoulaye

Nommé à la tête de la sélection U-20 de la République centrafricaine au mois de juillet 2024, en remplacement de Sébastien Ngato promu chez les A', Bruce Stéphane Abdoulaye aura la lourde responsabilité de conduire les Juniors centrafricains à ce rendez-vous continental.

L'ancien défenseur congolais (19 sélections) de 42 ans est un ancien footballeur professionnel ayant négocié l'essentiel de sa carrière en France (Grenoble, Clermont, US Orléans, FC Metz...)

Depuis sa reconversion comme entraineur en 2014, il a officié à la tête de plusieurs clubs en France (Louhans-Cuiseaux, Villefranche Beaujolais II, Bourg Sud, Tarbes PF) mais aussi comme sélectionneur de l'équipe A' de la RCA, avant de se voir confier cette nouvelle responsabilité en juillet 2024.

Propriétaire d'une académie de football en France, Bruce Stéphane Abdoulaye est un adepte du jeu séduisant. Si son style peut varier en fonction de l'opposition en face, il s'appuie néanmoins sur une organisation rigoureuse, pour assurer équilibre et efficacité à son équipe.

Qu'attendre de l'équipe

La République centrafricaine arrivera à cette compétition motivée et gonflée à bloc. Repêchée de dernière minute, l'équipe viendra, débarrassée de toute pression inutile et jouera sans trop de calculs. Et cela pourrait lui donner un avantage psychologique sur ses adversaires qu'elle sait d'office supérieures sur le papier.

Analyse du groupe

La RCA évoluera dans le Groupe C aux Côtés du Sénégal, de la RDC et du Ghana

Sénégal - Équipe talentueuse et équilibrée, les tenants du titre figureront parmi les favoris pour la première place du groupe. Leur talent et leur force technique en font un adversaire redoutable.

Ghana - Véritable locomotive du football jeune africain, le Ghana possède une équipe techniquement talentueuse et physiquement imposante. Les Black Satellites constitueront l'un des plus grands défis du groupe.

République Démocratique du Congo - Équipe techniquement solide, dotée d'une grande ambition et d'une bonne dynamique, la RD Congo pourrait représenter une réelle menace dans le groupe.