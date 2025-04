Afrique: Les Flying Eagles visent un huitième sacre à la CAN U-20 en Égypte

Les Flying Eagles du Nigeria débarquent en Égypte en tant que nation la plus titrée de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations U-20 TotalEnergies.

Avec sept trophées à leur actif et une réputation forgée sur la domination et la formation de talents, les géants ouest-africains sont de nouveau parmi les favoris pour décrocher la couronne continentale et une place à la Coupe du Monde U-20 de la FIFA.

Leur récent sacre lors du tournoi de la Zone B de l'UFOA, conclu par une victoire acharnée face au Ghana en finale, a mis en lumière leur résilience et leur puissance offensive.

Nigeria

Le Nigeria arrive en Egypte pour la Coupe d'Afrique des Nations U-20 CAF TotalEnergies 2025 avec le statut de nation la plus titrée de l'histoire de la compétition. Fort d'un héritage prestigieux qui s'étend sur plusieurs décennies, les Flying Eagles figurent une nouvelle fois parmi les grands favoris pour décrocher la couronne continentale et valider leur billet pour la Coupe du Monde U-20 de la FIFA.

Leur parcours vers l'Egypte a été marqué par un triomphe palpitant lors du Championnat de la Zone B de l'UFOA, où ils ont su surmonter un revers initial pour s'imposer face à leurs grands rivaux ghanéens en finale. Leur résilience et leur force de caractère ont confirmé tout leur potentiel pour briller à nouveau sur la grande scène.

Il s'agira de la 14e participation du Nigeria à la compétition, qu'ils ont historiquement dominée. Ils débarquent en Egypte avec un effectif riche en vitesse, puissance et expérience internationale.

Portés par un savant mélange de leaders confirmés et de jeunes pépites en pleine ascension, les Flying Eagles affichent clairement leurs ambitions : aller au bout et accroître leur record de titres sur la terre des Pharaons.

Comment ils se sont qualifiés

Le Nigeria s'est qualifié pour la CAN U-20 en remportant le tournoi de la Zone B de l'UFOA. Battus lors de leur premier match, les Flying Eagles ont ensuite dominé la Côte d'Ivoire et le Niger pour atteindre la finale.

En finale, ils ont pris le meilleur sur le Ghana dans un match tendu pour décrocher le titre régional. Leur force de caractère, la qualité de leur animation offensive et la profondeur de leur effectif ont été des éléments clés de ce succès.

Historique à la CAN U-20

Le Nigeria est la nation la plus titrée de l'histoire de la CAN U-20 avec sept sacres : 1983, 1985, 1987, 1989, 2005, 2011 et 2015. Ils ont également terminé deux fois finalistes, confirmant ainsi leur régularité et leur domination à ce niveau.

Cette 14e participation à la compétition a souvent servi de tremplin à de nombreuses stars des Super Eagles, comme John Obi Mikel, Joseph Yobo, Julius Aghahowa, Victor Obinna ou encore Taye Taiwo.

Joueurs clés à suivre

Kparobo Arierhi - Attaquant prolifique, il a été décisif lors de la finale de l'UFOA avec deux contributions directes. Meilleur buteur de la TCC League avec 22 réalisations en 15 matchs, il incarne un réel danger dans la surface.

Daniel Bameyi - Le capitaine et patron de la défense. Déjà international A et U-23, il apporte leadership, expérience et rigueur défensive.

Nathaniel Nwosu - Du haut de ses 1,88 m, le gardien agile impressionne par ses réflexes et son calme. Il s'est imposé comme un pilier dans les cages au niveau jeunes.

Entraîneur et philosophie de jeu

Le sélectionneur Aliyu Zubairu prône un football offensif, basé sur un 4-3-3 flexible. Son équipe presse haut, cherche à contrôler le ballon et joue avec liberté dans les trente derniers mètres.

Zubairu met l'accent sur les transitions rapides et la créativité au milieu, faisant des Flying Eagles une formation dynamique et séduisante à voir évoluer.

Objectifs et composition du groupe

Le Nigeria a hérité d'un groupe B relevé, avec le Maroc, le Kenya et la Tunisie, tous candidats sérieux à la qualification.

L'objectif immédiat est de rejoindre les demi-finales, synonymes de qualification pour la Coupe du Monde U-20 de la FIFA. Mais les Flying Eagles visent plus haut : un huitième sacre continental, qui viendrait étoffer une histoire déjà riche.

Forts d'un palmarès impressionnant et portés par une génération talentueuse, les Flying Eagles veulent écrire un nouveau chapitre de leur légende en Egypte.