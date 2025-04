Tunisie: Les proches de l'avocat Ahmed Souab, arrêté lundi, dénoncent une dérive judiciaire

En Tunisie, le célèbre avocat Ahmed Souab, 70 ans, a fait l'objet d'un mandat de dépôt émis par le juge d'instruction mercredi 23 avril après avoir été arrêté lundi et son domicile perquisitionné. Selon ses proches, il est sous le coup de plusieurs chefs d'accusations, dont certains basés sur la loi antiterroriste, à cause de déclarations qu'il a faites suite au procès du complot contre la sûreté de l'État.

En Tunisie, lors d'une conférence de presse au syndicat des journalistes, le fils et le frère de l'avocat Ahmed Souab ont dénoncé « l'arrestation politique », selon leurs mots. Cette dernière a eu lieu suite à une vidéo d'Ahmed Souab utilisant une métaphore et un geste pour dénoncer le manque d'indépendance de la justice dans le procès politique du complot contre la sûreté de l'État.

Selon son fils, Saeb Souab, c'est une raison insuffisante pour l'accuser de terrorisme. « Il ne mérite pas d'être inculpé pour terrorisme, d'autant plus vu son âge et sa santé. L'affaire est vide. On arrête la personne puis on perquisitionne. Si on trouve quelque chose, on va voir. C'est donc au pif ! », a-t-il dénoncé.

L'arrestation de Ahmed Souab a provoqué une vague de solidarité au sein de plusieurs organisations mais aussi de la centrale syndicale l'UGTT, plutôt discrète sur le plan politique ces derniers mois.

Le frère de l'avocat, Mongi Souab, compte sur ce soutien massif. « On considère que les autorités ont fait une faute grave. Ahmed a regroupé beaucoup de Tunisiens pour ne pas dire une majorité de Tunisiens. Tous les partis politiques ont manifesté leur soutien », a-t-il soutenu.

Un appel à manifester ce vendredi a été lancé par plusieurs organisations de la société civile pour réclamer la libération de l'avocat.