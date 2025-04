Ile Maurice: Pravind Jugnauth la boucle sur l'argent des valises

Hier, mercredi 23 avril, l'ancien Premier ministre, Pravind Kumar Jugnauth, a été convoqué par les enquêteurs de la Financial Crimes Commission (FCC) dans le cadre de l'enquête sur la saisie de Rs 114 millions retrouvées dans des valises appartenant à l'homme d'affaires Josian Deelawon et à son gestionnaire financier, Chandradeo Nitish Oomah.

La convocation s'est déroulée dans la plus grande discrétion, en présence de ses représentants légaux, Me Raouf Gulbul et Me Shamila Sonah-Ori. Lors de cette audition, Pravind Kumar Jugnauth a été confronté à des photographies montrant les liasses de billets retrouvés dans les valises, comprenant des coupures en devises étrangères, notamment des billets de 1 000 USD, 200 USD, 100 dollars USD, 50 euros et 20 livres sterling. L'ancien chef du gouvernement aurait déclaré : «Mo pa konn nanye dan sa bann zafer larzan-la m», niant toute implication. Il est à noter que les billets ne lui ont pas été présentés en nature, ceux-ci ayant été transférés à la Banque de Maurice pour des raisons de sécurité.

Selon nos informations, un premier exercice de comptage a déjà été effectué et les résultats ont été consignés. Les investigations se poursuivent afin d'approfondir l'analyse de l'origine de ces fonds et de déterminer s'il existe un lien avec des activités illicites. Cette affaire a éclaté le 15 février, à la suite de la découverte d'une somme importante en monnaie locale et en devises étrangères totalisant Rs 114 millions. Josian Deelawon, principal suspect, a affirmé que cet argent appartenait à l'ancien Premier ministre, Pravind Kumar Jugnauth, ce qui a conduit à l'interpellation de ce dernier. Pravind Kumar Jugnauth a toutefois été remis en liberté conditionnelle par la suite.

Lors d'un atelier de travail organisé pour la presse, la semaine dernière, Richard Rault, commissaire de la FCC, a rappelé que dans de tels cas, les fonds saisis seront transférés au compte de l'Accountant General, une fois les allégations confirmées. Ces montants seront ensuite versés dans les caisses de l'État, contribuant à renforcer les mécanismes de lutte contre la fraude et la corruption.

L'enquête reste en cours et la FCC continue de recueillir les éléments nécessaires pour faire toute la lumière dans cette affaire de Rs 114 millions.