Madagascar: Visite de Macron - La coopération franco-malagasy revigorée

Le président français Emmanuel Macron a entamé hier sa visite d'État à Madagascar. Sitôt arrivé, il rejoint le palais d'Iavoloha où le président malgache Andry Rajoelina l'a reçu. Lors d'une première réunion, les deux présidents ont souligné l'excellence des relations entre les deux pays.

Franc et constructif. C'est ainsi qu'Andry Rajoelina, président de la République, qualifie son tête-à-tête avec son homologue français, Emmanuel Macron. Une rencontre, dans le cadre de la visite d'État de ce dernier, à Madagascar, qui a permis de définir "une vision commune d'un partenariat renouvelé fondé sur la confiance, le respect et le développement mutuel", selon le locataire d'Iavoloha.

Le président français, accompagné de son épouse, a entamé sa visite d'État à Madagascar, hier. Il a atterri à l'aéroport d'Ivato à 10 heures 45, et a été accueilli par Christian Ntsay, Premier ministre. Des membres du gouvernement français font partie de la délégation, dont Manuel Valls, ministre d'État chargé de l'Outre-mer. Sitôt arrivé, le couple présidentiel français a rejoint le palais d'État d'Iavoloha. Ils ont été reçus à l'entrée du palais par le président Rajoelina et son épouse. Une entrée accompagnée de vingt-et-un coups de canon comme le veut le protocole.

Après les hymnes nationaux des deux pays, une revue des troupes et les pauses photos avec les deux premières dames, dont une sur le perron du palais d'Iavoloha, les deux chefs d'État ont eu une rencontre en tête-à-tête d'environ 45 minutes. S'est tenue ensuite une réunion bilatérale dans la salle des ambassadeurs, toujours à Iavoloha. Lors de leurs prises de parole durant cette réunion, les deux présidents ont mis en exergue des "axes de projets stratégiques, structurants et prioritaires".

Parlant de son échange avec son homologue français, Andry Rajoelina déclare que "les discussions ont été axées sur l'objectif que tous les projets que nous portons ensemble doivent générer des impacts concrets et durables pour les populations, ils doivent répondre aux attentes immédiates mais aussi tracé des perspectives nouvelles pour les générations futures". Emmanuel Macron renchérit, pour sa part, "je veux dire ici que nous sommes en parfaite harmonie et donc l'un des autres, nous soutenons cette volonté d'aller plus loin sur ces grands projets".

Le locataire d'Iavoloha énumère ainsi "cinq points stratégiques". Le domaine de l'énergie se trouve en première ligne. Le président Rajoelina a ainsi mis l'accent sur le projet hydroélectrique d'Antetezambato. Son homologue français, lui, s'est accordé la primeur d'annoncer "le lancement à venir du projet de barrage hydroélectrique de Volobe". Le secteur du transport en fait aussi partie avec la réhabilitation du réseau ferroviaire Antananarivo - Toamasina, et la dotation de matériels roulants pour l'axe ferroviaire Fianarantsoa Côte-Est.

Feuille de route

La formation et l'enseignement supérieur, le domaine de l'environnement par l'appui de la France à l'accès de Madagascar aux financements climatiques, ainsi que la transformation agricole sont les autres points évoqués par Andry Rajoelina. "Ces projets seront alignés avec la politique générale de l'État dans les secteurs clés tels que l'énergie, la transformation agricole, les infrastructures, l'économie, la santé, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'industrie", souligne-t-il.

"Ces 5 points stratégiques nous les avons validés", indique Emmanuel Macron. Il ajoute, toutefois, "Nous souhaitons aussi que ce qui a été préparé par nos ministres en matière de minerais critiques et de terres rares puissent abonder cette feuille de route et donc sur ces projets structurants". Selon ses dires, la France souhaite "un partenariat", en matière de terres rares et de minerais stratégiques.

Outre les cinq axes stratégiques, qui seront finalement six axes, évoqués, hier, le locataire d'Iavoloha a, également, soulevé la question de la dette de Madagascar envers la France. Un sujet discuté durant le tête-à-tête entre les deux pays selon lui. À s'en tenir aux discours d'hier, ces "axes de projets stratégiques, structurants et prioritaires" constituent une feuille de route à concrétiser dans le cadre de la nouvelle dynamique de coopération entre les deux pays.

Les deux présidents ont engagé les ministres de leur gouvernement respectif à s'atteler à la mise en oeuvre de cette feuille de route. "C'est maintenant à vous, Mesdames et Messieurs les ministres de continuer, les discussions techniques et de traduire nos orientations en projets concrets", lance ainsi le président Rajoelina. Des propos bétonnés par Emmanuel Macron qui déclare, "nous souhaitons que les ministres maintenant et l'ensemble de nos administrations puissent les faire avancer avec des rendez-vous réguliers".

Selon le locataire d'Iavoloha, une évaluation des étapes franchies par rapport aux six points évoqués durant la réunion bilatérale d'Iavoloha sera faite. "Je formule donc le souhait que cette coopération soit de plus en plus fructueuse et que la France s'investisse encore plus à Madagascar et sur une immense potentielle comme vous l'avez cité", déclare-t-il en conclusion de cette réunion.