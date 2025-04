Tunisie: Saïed plaide pour une nouvelle stratégie commerciale tournée vers l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud

Le président de la République, Kaïs Saïed, a souligné, lors d'une rencontre tenue ce mercredi au Palais de Carthage avec le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, la nécessité d'intensifier les efforts pour accéder à de nouveaux marchés, notamment en Afrique, en Asie et dans plusieurs pays d'Amérique du Sud ayant exprimé leur volonté d'instaurer des relations commerciales équilibrées avec la Tunisie.

Le chef de l'État a insisté sur l'urgence de rationaliser les importations, soulignant que d'importantes sommes en devises étrangères sont consacrées à l'acquisition de produits dont l'utilité est limitée à une minorité de consommateurs et qui, dans certains cas, pourraient être fabriqués localement ou ne sont tout simplement pas nécessaires. Il a dénoncé les déséquilibres persistants de la balance commerciale, qu'il juge en grande partie imputables à des choix d'importation peu judicieux.

Kaïs Saïed a également fustigé les dysfonctionnements dans les circuits de distribution, en particulier dans le secteur agricole. Il a pointé du doigt les difficultés rencontrées par les agriculteurs, tout comme les souffrances des consommateurs, dénonçant l'emprise de certains intermédiaires qui contrôlent les prix et alimentent la spéculation et la rétention de produits. Le président a appelé à mettre un terme à ces pratiques et à assainir les circuits de distribution.

Finalement et non moins important, le président de la République a réitéré la nécessité de renforcer les opérations de contrôle économique et d'accompagner ces efforts par des campagnes de sensibilisation à l'échelle nationale, notamment à travers les médias. Il a affirmé que le peuple tunisien aspire à ouvrir une nouvelle page de son histoire et que nul ne peut se permettre de rester à l'écart de cette dynamique de réforme.