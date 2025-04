Tunisie: Le ministre de la Défense préside la première réunion du conseil de l'Office de développement de Rjim Maatoug

Le ministre de la Défense nationale, Khaled Sahili, a présidé ce mercredi la première réunion du conseil de l'établissement de l'Office de développement de Rjim Maatoug pour l'année 2025. La rencontre s'est tenue au siège du ministère à Tunis, en présence des membres du conseil et des cadres militaires et civils.

À l'ouverture des travaux, Khaled Sahili a salué l'importance stratégique de l'Office de Rjim Maatoug, qu'il a qualifié d'acquis national exemplaire. Il a souligné sa contribution décisive à la lutte contre l'isolement de la région, à la création d'emplois, ainsi qu'à l'installation de plus de 8 000 habitants grâce à la mise en place d'infrastructures de base assurant des conditions de vie dignes.

Le ministre a rappelé que le succès de cette expérience pionnière a motivé le lancement d'un projet similaire dans la région de El Mdhadh, délégation de Fawar (gouvernorat de Kébili). Les premières étapes ont déjà été entamées avec le forage de puits, l'aménagement des parcelles agricoles, les premières plantations, ainsi que la construction du village résidentiel et des infrastructures sociales, éducatives et sanitaires.

Khaled Sahili a souligné que les projets de Rjim Maatoug et d'El Mdhadh, par leurs impacts économiques, sociaux et environnementaux, constituent une base solide pour élargir les missions de l'Office. Il a évoqué des perspectives d'intervention futures dans les domaines de l'agriculture oasienne, des énergies renouvelables, de l'industrie locale, du tourisme alternatif, de la création de zones de libre-échange frontalières, de l'industrie pharmaceutique et du tourisme saharien.

Selon lui, ces projets s'inscrivent dans une démarche volontariste visant à assurer un développement régional équitable, à réduire les disparités entre les régions et à intégrer les zones intérieures dans le tissu économique national, dans le cadre d'une stratégie fondée sur l'autosuffisance et la sécurité alimentaire et énergétique.

Enfin, le ministre a rendu hommage à l'ensemble des équipes de l'Office de Rjim Maatoug pour leur engagement et leurs efforts continus. Il a appelé à renforcer la coopération avec les institutions de recherche nationales spécialisées dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, des énergies alternatives et des industries locales, afin de surmonter les défis et de pérenniser les acquis.