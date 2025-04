Afrique: L'ONU appelle à renouer le dialogue et à agir concrètement en faveur d'un avenir pacifique

En tant qu'organisation internationale la plus représentative et expression suprême du multilatéralisme, les Nations Unies sont le principal instrument pour relever les défis mondiaux complexes et à multiples facettes par le biais d'une action collective.

« La Journée internationale du multilatéralisme et de la diplomatie au service de la paix vient nous rappeler une vérité fondamentale : aucun pays ne peut répondre seul aux défis d'aujourd'hui ». Ce sont les propos du Secrétaire général des Nations Unies M. Antonio Guterres à l'occasion de cette édition de 2025 célébrée ce jeudi 24 avril.

En ce jour, il exhorte « tous les gouvernements et tous les dirigeants à ne ménager aucun effort pour jeter des ponts, renouer le dialogue, retisser des liens de confiance, et agir concrètement en faveur d'un avenir pacifique ».

Souvent défini par opposition au bilatéralisme et à l'unilatéralisme, le multilatéralisme désigne une forme de coopération entre au moins trois États, comme l'a indiqué l'ONU. En effet, le nombre d'acteurs impliqués n'est pas le plus important. Il faut noter que l'adhésion à un projet politique commun fondé sur le respect d'un système partagé de normes et de valeurs est le soubassement du multilatéralisme.

C'est pourquoi, M. Guterres a souligné que « le dialogue, la diplomatie et les solutions multilatérales sont le chemin le plus sûr vers un monde de paix et de justice ».

Selon lui, ces idéaux éternels constituent le fondement de la Charte des Nations Unies et inspirent l'action menée au niveau mondial pour garantir les droits humains et instaurer l'espoir, la prospérité et la paix pour tous les peuples.

Pour rappel, lors du Sommet de l'avenir, qui s'est tenu aux Nations Unies en septembre 2024, les dirigeants du monde ont adopté un Pacte pour l'avenir, réaffirmant leur engagement en faveur de la paix, du développement durable et de la protection des droits de l'homme.

Cela témoigne de la nécessité des valeurs du multilatéralisme et de la diplomatie qui sont plus cruciales que jamais, surtout à l'heure où nous vivons dans un monde interconnecté.

« Mais les conflits, les catastrophes climatiques, la pauvreté et les inégalités qui sévissent partout dans le monde sont d'énormes obstacles à la diplomatie et aux solutions multilatérales. La concurrence mine la collaboration ; les divisions, incessantes, prennent le pas sur le dialogue », a déclaré M. Antonio Guterres.

D'après lui, la diplomatie et le système multilatéral lui-même ont été créés précisément pour de tels moments. « Nous devons faire naître un nouvel esprit de coopération mondiale, pour rétablir la confiance, apaiser les dissensions et mettre l'humanité sur la voie de la paix » a soutenu le Secrétaire général des Nations Unies.