Afrique du Sud: Volodymyr Zelensky attendu pour la première fois à Pretoria

La présidence sud-africaine a annoncé la visite de Volodymyr Zelensky jeudi 24 avril à Pretoria. Cette rencontre est attendue depuis plusieurs mois. Elle devait avoir lieu un peu plus tôt en avril mais avait été reportée. Le président ukrainien voit en l'Afrique du Sud un pays de médiation, non aligné, membre des BRICS et avec une ligne directe avec le Kremlin.

Dans la même semaine, l'Afrique du Sud parle à la Russie et à l'Ukraine. Lundi, un appel téléphonique s'est déroulé entre Cyril Ramaphosa et Vladimir Poutine. Ce jeudi, le président ukrainien est attendu à Pretoria. Si l'Afrique du Sud n'a pas condamné l'invasion russe en février 2022 et fait partie des BRICS avec la Russie, elle tente de se placer en médiateur. C'est l'un des rares pays à pouvoir parler avec Kiev et avec Moscou.

Aujourd'hui, l'objectif principal côté Afrique du Sud est donc de « continuer les efforts pour tenter de résoudre pacifiquement le conflit », explique la présidence. Pour l'Ukraine, c'est aussi une volonté de renforcer ses liens avec le pays et demander une plus grande implication, notamment pour le retour des milliers d'enfants ukrainiens déportés en Russie depuis le début de la guerre. Ce sujet est souvent au coeur des discussions entre les deux pays.

Plus globalement, l'Ukraine tente aussi de se rapprocher davantage du continent. En 2023, Cyril Ramaphosa s'était rendu à Kiev avec plusieurs autres dirigeants africains. La rencontre entre Volodymyr Zelensky et Cyril Ramaphosa est prévue en fin de matinée au palais présidentiel de Pretoria