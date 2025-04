Cameroun: Paul Biya sera-t-il présent aux obsèques du Pape François ?

Les obsèques du souverain pontife sont programmées le Samedi 26 avril prochain à la place à Rome. Une occasion de rencontrer des grands de ce monde avec l'Eglise Catholique Romaine. Une occasion aussi de consolider les relations diplomatiques avec le Saint Siege. Quid du Cameroun.

Paul Biya ira-t-il aux obsèques du Pape François ?

La question se pose depuis l'annonce du décès du souverain pontife Lundi 21 avril 2025 ; Ce d'autant plus que depuis peu, les relations entre l'Eglise Catholique qui est au Cameroun et le pouvoir de Yaoundé sont de plus en plus tendues avec le pouvoir de Yaoundé.

De fait, en cette année électorale, les prêtres de l'Eglise Catholique dénoncent dans leurs homélies une candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle prévue au mois d'octobre cette année.

Les prélats s'appuient sur la situation socio politique déplorable pour dire non à une candidature qui serait selon Samuel Kleda archevêque métropolitain de Douala « irréaliste »

Dans cette logique, Emmanuel Abbo, évêque de Ngaoundéré va enfoncer le clou au cours de son homélie "Comment est-il possible que l'appel désespéré à l'aide des Camerounais ne pousse pas les responsables de ce pays à vouloir mettre fin à leurs trop nombreuses souffrances ?

Et la plus grave des souffrances est qu'on interdit aux Camerounais d'exprimer leurs souffrances en leur promettant que l'État est un rouleau-compresseur, un Moulinex qui réduira en bouillie tout Camerounais qui osera exprimer sa souffrance. Qui va-t-on gouverner lorsqu'on aura broyé tous les Camerounais dans le Moulinex ou qu'on sera passé sur eux avec le rouleau-compresseur ? Comment peut-on promettre la mort à ceux qui ne demandent qu'un minimum pour survivre?"

C'est dans ce climat brumeux entre le régime de Yaoundé et l'Eglise Catholique qu'intervient la mort du pape.

Face à cette situation, et pour être fixé, l'opinion publique a les yeux rivés sur le palais de Yaoundé. Paul Biya en ce qui le concerne a amorcé le premier geste diplomatique de décrispation.

Un message de condoléances adressé au Cardinal Giovanni BATTISTA RE, Doyen du collège des Cardinaux, suite au décès du Saint-Père, le Pape François, le Chef de l'Etat déplore une perte immense pour l'Eglise catholique et le monde. Et dans un tweet publié lundi soir, le Président de la République relève que « Le Pontificat du Pape François aura été marqué par un leadership empreint d'humilité et un engagement constant en faveur des personnes fragiles et démunies ».

Ira-t-il plus loin ? Just wait and see.