Congo-Kinshasa: Vers des discussions directes et franches pour la paix, Est de la RDC - Kinshasa et le M23/AFC annoncent des avancées positives à Doha !

document

Lors de la rencontre préparatoire des discussions directes annoncées autour du conflit dans l'Est de la RDC, les délégués de Kinshasa et du M23/AFC ont convenu, depuis Doha, au niveau du Qatar, de travailler en vue de la conclusion d'une trêve devant conduire à l'instauration effective d'un cessez-le-feu dans les zones en proie à l'insécurité dans la partie Est du pays. Dans un communiqué, publié tard, mercredi 23 avril 2025, la partie congolaise et le M23/AFC ont affiché leur engagement commun en faveur de la cessation immédiate des hostilités et du rapprochement pour des discussions directes fructueuses. Ci-après, le communiqué y relatif.

DECLARATION CONJOINTE DES REPRESENTANTS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET DE L'ALLIANCE FLEUVE CONGO/MOUVEMENT DU 23 MARS (AFC/M23)

Dans un esprit de compréhension mutuelle et de volonté commune de résoudre le conflit par des moyens pacifiques, des représentants de la République Démocratique du Congo et de l'AFC/M23 ont tenu des pourparlers de paix facilités par l'État du Qatar.

Après des discussions franches et constructives, les représentants de la République Démocratique du Congo et de l'AFC/M23 ont convenu de travailler pour oeuvrer à la conclusion d'une trêve devant permettre l'instauration d'un cessez-le-feu effectif.

D'un commun accord, les deux parties réaffirment leur engagement en faveur d'une cessation immédiate des hostilités, le rejet catégorique de tout discours de haine et d'intimidation, et appellent toutes les communautés locales à respecter ces engagements.

Les deux parties conviennent du respect des engagements précités qui ouvrira la voie à un dialogue constructif pour rétablir une paix durable en République Démocratique du Congo et dans la région. Ce dialogue portera sur les causes profondes de la crise en cours ainsi que les modalités pour mettre fin au conflit dans les territoires de l'Est de la République Démocratique du Congo.

Les représentants de la République Démocratique du Congo et de l'AFC/M23 s'engagent à respecter immédiatement ces engagements pendant toute la durée des pourparlers et jusqu'à leur conclusion.

Les deux parties appellent le peuple congolais, les chefs religieux et les médias à soutenir et diffuser ce message d'espoir et de paix. Les représentants de la République Démocratique du Congo et de l'AFC/M23 expriment leur sincère gratitude à l'État du Qatar pour ses efforts continus et son engagement indéfectible à faciliter ces pourparlers de paix qui contribuent à faire progresser le dialogue et à promouvoir une compréhension mutuelle.

Fait à Kinshasa, le 23 avril 2025

Pour la Délégation de la République Démocratique du Congo aux pourparlers de la Paix avec l'AFC/M23

Papy MBUYI KANGUVU

Chef de Délégation