Congo-Kinshasa: Discussions directes Kinshasa-M23/AFC, Patrick Muyaya - ' Le principal objectif pour nous, c'est d'arriver à la paix'

Engagement permanent et inconditionnel pour la paix dans l'Est de la RDC. Volonté manifeste et continue du changement de narratif. Vision claire et exemplaire dans la conduite de l'action publique. C'est un Patrick Muyaya Katembwe confiant et pertinent qui s'est exprimé hier, mercredi 23 avril 2025, sur les ondes de la Radio Okapi, plus précisément, dans le cadre de l'émission Dialogue entre congolais, autour de l'actualité générale en RD. Congo, bousculée notamment, par l'agression rwandaise dans l'Est du pays et les catastrophes naturelles devenues récurrentes. Dans un élan de redevabilité sans réserve, le Ministre de la Communication et médias a passé en revue les efforts que fournit le Gouvernement central, dirigé par la Première Ministre, Judith Suminwa Tuluka, pour répondre aux aspirations profondes des populations, sous l'impulsion de Félix Tshisekedi, Président de la République.

Dans son intervention, le Porte-parole du Gouvernement a abordé avec une maîtrise remarquable l'épineuse question relative aux discussions directes annoncées entre Kinshasa et le M23/AFC à Doha. Il a garanti que des avancées notables sont enregistrées entre la partie congolaise et les responsables du M23/AFC, sous la médiation du Qatar, pour la fin du conflit dans l'Est du territoire national. Pour lui, le Gouvernement congolais ne ménage aucun effort pour restaurer la paix et la sécurité des populations, suivant la détermination du Commandant Suprême, le Président de la République, Félix Tshisekedi.

" Pour tous les processus que nous avons commencés dans le cadre de la résolution du conflit dans l'Est, nous sommes dans une phase d'atterrissage. Une phase qui est très critique et très sensible. C'est ainsi que dans les discussions qui se font à Doha, toutes les précautions sont prises pour que nous puissions nous assurer que cette phase soit celle qui puisse nous permettre d'avancer. Le principal objectif pour nous, c'est d'arriver à la paix.

L'autre objectif, c'est de nous assurer que nos populations, qui vivent dans des milieux sous occupation, puissent être très rapidement libérées de cette situation. Nous sommes champions de la redevabilité comme Gouvernement. Lorsque les choses auront atteint la maturité qu'il faut, nous viendrons vous dire ce qui s'est passé. Ce que je peux vous dire c'est que vous observez une certaine accalmie sur le terrain, bien que des incidents sont répertoriés", a souligné le Ministre Patrick Muyaya.

Confiance totale en Félix Tshisekedi

"Aujourd'hui, il faut considérer que nous sommes dans un contexte qui est sensible, un contexte où tout observé. L'impératif pour nous, c'est de nous assurer que les troupes rwandaises sortent de notre territoire et que nous soyons en mesure de récupérer l'intégrité territoriale et prendre soin de nos populations qui, pour le moment, sont sous occupation.

Ce que je peux dire à nos populations de Goma, c'est que nous sommes très solidaires. Il n'y a aucun jour qui ne passe sans que nous ne partagions pas leur peine et la nécessité pour elles d'être très rapidement libérées de ces conditions dans lesquelles elles sont.

Il faut considérer que, chaque fois que nous agissons, nous le faisons en fonction de cet objectif. Nous le faisons avec toutes les gravités et toute l'urgence que cela requiert", a ajouté Patrick Muyaya. Et de rassurer : "Nous sommes dans un processus qui a plusieurs étages. L'objectif, c'est d'arriver vers la paix. Lorsque les choses se faisaient autour du Président angolais, on avait à la fois Luanda et Nairobi.

Ici, il faut considérer que, dans le cadre de la médiation, qui est maintenant conduite par le Président togolais, il est en train de faire le tour des Chefs d'Etat de la région pour avoir la température avant de relancer le Processus au niveau bilatéral entre la RDC et le Rwanda. Entretemps, à Doha, il y a des discussions qui se font entre les représentants de l'Etat congolais et ceux du M23 pour voir à quel moment les deux processus vont de joindre. Il ne faut pas oublier qu'au-delà du travail qui est fait par le nouveau médiateur, il y a une des préalables qui ont été remplis.

Il y a eu des réunions entre l'EAC et la SADC, les généraux des pays de ces organisations se sont aussi réunis, il y a des plans qui prévoyaient la réouverture rapide de l'aéroport de Goma et ses voies d'accès. Toutes ces questions sont en train d'être traitées. Nous sommes derrière le Président de la République, optimistes, quant à l'aboutissement de différents processus qui ont été engagés... Nous avons la volonté politique qu'il faut. Mais, cette volonté politique ne suffit pas".

Le Porte-parole du Gouvernement est revenu également, plus loin, dans sa communication, sur les inondations ayant frappé, tout dernièrement, la ville-province de Kinshasa. Il a réaffirmé, à haute et intelligible voix, la détermination du Chef de l'Etat et de l'équipe conduite par la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka, à apporter des réponses satisfaisantes.