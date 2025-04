Madagascar: Pâques sans accident à Mahajanga - Haute sécurisation des sites publics et de la RN4

La sécurisation dans les brousses et des sites publics dont les différentes plages à la petite plage, Maroala et au grand pavois était la mission des Forces de l'ordre. L'objectif cette année était Pâques sans accident.

Plus de trois cent soixante-dix-sept éléments de la Police nationale ont été déployés dans les six districts de la région Boeny pour assurer la sécurité des habitants.

« Les sites touristiques dont le bord de la mer ainsi que le village touristique et les stations balnéaires d'Amborovy, les églises ont été sécurisés. Une patrouille était organisée en permanence. Tandis que la route nationale a également été mise sous haute surveillance et sécurité depuis plusieurs jours, surtout entre Maevatanàna et Andriba. Des individus viennent d'être appréhendés, il y a quelques jours », a rassuré le commandant de la circonscription de la gendarmerie nationale de Mahajanga, général de division Bernard Dieudonné Tsiketa.

Comme d'habitude, les cathédrales et temples chrétiens ont été envahis par les fidèles, très tôt dès 4h pour la réservation de place. Alors que les cultes matinaux ne débutaient qu'à 6h, pour certains. Deux offices ont été organisés pour quelques églises dont les catholiques et les réformés de la FJKM et également pour d'autres églises dans la ville de Mahajanga.

La séance de baptême des enfants et des bébés a surtout marqué la célébration de Pâques pour les églises.

« L'ange dit aux femmes : N'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué sur une croix. Il n'est plus ici, il s'est réveillé de la mort, comme Il l'a dit. Venez voir l'endroit où il était couché... Alors Jésus leur dit : n'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de partir pour la Galilée. Ils me verront là-bas », étaient les versets tirés de l'évangile de Matthieu 28/1-11, ayant inspiré l'homélie sur presque tous les pupitres, dimanche dernier.

Par ailleurs, le directeur régional des transports Boeny, Jary Antony Ralaisabotsy a également insisté sur la conduite et le comportement des chauffeurs.

« L'alcool et le volant ne sont pas compatibles. Le téléphone au volant est interdit. Hormis les contrôles au départ, un contre-contrôle le long de la RN4 était organisé par la brigade de la police routière (BPR), la caravane est obligatoire. Les véhicules qui roulent seuls sont stoppés et doivent attendre des convois. Les conducteurs devaient s'arrêter sur les aires de repos sécurisées », a rappelé le directeur.

Les plages ont connu un grand succès comme d'habitude. Elles étaient envahies par des milliers de personnes hier, durant le lundi de Pâques. Dès 5h du matin, les promeneurs et excursionnistes ont déjà quitté leurs domiciles pour rejoindre les plages à Amborovy.