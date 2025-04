Algérie: Bruno Retailleau revient sur sa rencontre avec les quinze agents français expulsés

Au lendemain de sa rencontre avec les agents français expulsés d'Algérie, le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est revenu sur leurs discussions aux côtés du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

"Je les ai rencontrés, je leur ai parlé individuellement. Tous étaient très choqués (...) certains d'entre eux ont laissé leur famille, ils ont de jeunes enfants qui sont scolarisés, d'autres ont une épouse ou une compagne algérienne", a déclaré Bruno Retailleau dans une intervention sur la chaîne BFMTV. Le 13 avril, douze agents détachés auprès de l'ambassade de France à Alger ont été renvoyés en présence de l'ambassadeur. Du jamais-vu depuis 1962 et une décision que Jean-Noël Barrot qualifiait alors d'"injustifiée", rappelle le média français. En réponse, Paris avait dans la foulée expulsé douze agents algériens, une "mesure de protestation" et de "stricte réciprocité", selon le chef dela diplomatie.

Sur BFMTV, Bruno Retailleau est également revenu sur un autre point de tension entre la France et l'Algérie: le cas de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, condamné fin mars à cinq ans de prison. "Aujourd'hui, il n'y a aucun avancement. Boualem Sansal est toujours aussi malade, il est toujours aussi âgé, il est toujours dans les geôles algériennes, il n'a pas été libéré", a-t-il déploré. Et d'ajouter, sur les désaccords avec le pouvoir algérien: "chaque jour ou quasiment chaque jour, l'Algérie nous renvoie des individus, des OQTF qui sont documentés et qu'elle devrait accueillir en droit sur son territoire si elle respectait ses obligations et l'accord qui nous lie, l'accord de 1994".

Bruno Retailleau a poursuivi: "Pour l'instant on en est là et si on en reste là, je n'imagine pas qu'on ne puisse pas prendre de nouvelles mesures". Jean-Noël Barrot s'est entretenu le 22 avril avec l'ambassadeur de France à Alger, rappelé pour consultations le 15 avril dernier. À l'issue de cette rencontre, Jean-Noël Barrot et Bruno Retailleau ont rencontré les douze agents détachés auprès de l'ambassade de France à Alger, expulsés la semaine dernière, en présence de l'ambassadeur.