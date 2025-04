Ethiopie: Le PAM suspendra son aide à 650 000 femmes et enfants à partir de mai

Faute de financement, le Programme alimentaire mondial (PAM) suspendra son aide à 650 000 femmes et enfants souffrant de malnutrition en Éthiopie à partir de mai.

L'organisation a averti que sans un « nouveau financement urgent », 3,6 millions de personnes pourraient perdre l'accès à l'aide alimentaire en Éthiopie dans les semaines à venir. « La situation est devenue intenable et le PAM n'a d'autre choix que de réduire son soutien vital », a déclaré le directeur pays du PAM , Zlatan Milišić. Ce pays d'Afrique de l'Est est particulièrement vulnérable à l'insécurité alimentaire, plus de 10 millions de ses habitants étant confrontés à la faim et à la malnutrition. Les conflits en Éthiopie et dans les pays voisins, comme le Soudan et le Soudan du Sud, ont également contraint un million de personnes à quitter leur foyer.

Le PAM a également alerté sur le risque de sécheresse qui pourrait accroître l'urgence de l'action humanitaire. Malgré ces besoins croissants, l'agence des Nations unies a été directement touchée par la décision du président Donald Trump de réduire drastiquement l'aide étrangère américaine. Les États-Unis étaient traditionnellement le principal donateur du PAM. L'Éthiopie, avec sa population de plus de 125 millions d'habitants, a été la principale bénéficiaire de l'aide américaine en Afrique subsaharienne, recevant 1,8 milliard de dollars pour l'exercice 2023.

D'autres pays occidentaux, notamment européens, ont également réduit leurs budgets d'aide étrangère. Le PAM en Éthiopie a déclaré faire face à un déficit de financement de 222 millions de dollars entre avril et septembre prochain. « Des millions d'Éthiopiens sont à deux doigts de sombrer dans une catastrophe », a déclaré Zlatan Milišić, ajoutant: « Nous avons besoin d'une réponse rapide et généreuse des donateurs pour garantir que les personnes les plus vulnérables du pays reçoivent l'aide dont elles ont besoin ».