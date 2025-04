Congo-Brazzaville: Miss friendship Congo - Esther Ibara-Koumou vainqueur de la première édition

Organisée par Prudelle Nauche Mayoulou Kiba, directrice nationale de Miss friendship Congo, fondatrice de l'association World of powerful women et Miss fitness supermodel world Congo, la première édition de Miss friendship, s'est tenue le 19 avril, à Brazzaville.

Créé aux États-Unis d'Amérique depuis 2005 par Chenjun, Miss friendship, un concours international, s'est implanté en Chine dès 2009 jusqu'à ce jour. Ce concours rassemble chaque année tous les pays du monde pour célébrer l'amitié, l'unité, la paix, ... En République du Congo, il a eu lieu pour la première fois le 19 avril dernier. Bien avant la tenue de Miss friendship au Congo, en 2023 la Congolaise Prudelle Nauche Mayoulou Kiba y avait participé en Chine, après un casting fait en ligne.

C'est après avoir représentée le Congo et l'Afrique centrale et obtenu la place de deuxième dauphine Miss supermodel à Miss friendship international qu'elle a été nommée par les organisateurs de ce concours international comme directrice nationale du Congo. C'est donc dans ce contexte qu'elle a organisé ce concours à Brazzaville, le 19 avril.

La cérémonie s'est déroulée en cinq sorties : la première a été la sortie de présentation en langue maternelle, la deuxième en danse traditionnelle, la troisième en tenue de métier afin de les valoriser. Il s'est agi, entre autres, des tenues d'infirmière, de technicienne de laboratoire, de militaire, d'interprète, d'agricultrice, de jardinière, de femme d'affaires ... La quatrième sortie était en tenue de ville, et enfin la cinquième en robe pour valoriser le pagne.

C'est au cours de cette sortie qu'un top 5 a été choisi conformément aux normes internationales. Il y a eu cinq gagnantes, la Miss et ses dauphines. Mais vue qu'en Afrique c'est le premier pays à avoir organisé ce concours Miss friendship, il n'a été demandé au comité d'organisation de cette première édition de n'habiller que trois. Toutefois, le top 5 travaillera avec le comité d'organisation.

Des choix judicieux

Ainsi, après les cinq sorties, le jury de cinq membres (Carus Ahoue, miss indépendance 2019 et présentatrice de l'émission à Fashion Africa; Sandra Elenga, mannequin podium professionnel et modèle photo; Alice Makaya, miss Niari 2016 et première dauphine miss indépendance 2016) présidé par Cédric Bak, président du concours Mini Miss Congo, a choisi les candidates ci-après : Miss friendship Congo, première édition, Esther Ibara-Koumou, 22 ans, étudiante en deuxième année de management des entreprises et prospectives.

Première dauphine, Deo-Gracia Nziengui Lalamba, 23 ans, étudiante en licence III de gestion contrôle et finance. Deuxième dauphine, Salomé Just Précieuse Kibouka, 24 ans, étudiante en techniques de laboratoire médical.

Outre la miss et ses deux dauphines, la lauréate Colombe-d'amour Mouanda Lalamba, quatrième, représentera le Congo au Cameroun, et enfin la cinquième place a été attribuée à Céline Taliane Makosso Kambissi. La Miss friendship Congo ira représenter le pays en Chine. Quant aux première et deuxième dauphines, elles continueront chacune le combat pour leur projet de société et le comité trouvera pour elles d'autres concours internationaux qu'elles iront représenter par le biais de l'association qui sera bientôt officielle.

S'agissant de la quatrième lauréate, pour son dévouement, sa ponctualité, son amour et son respect, le comité d'organisation a jugé bon de lui donner une seconde chance afin qu'elle représente le Congo au Cameroun pour un autre concours, à savoir Miss flambeau d'Afrique qui n'a rien à avoir avec Miss friendship Congo.

Après la désignation de la Miss, ses deux dauphines et les deux autres lauréates, la société Brasco leur a offert des cadeaux. De son côté, le patron de la maison Denidé productions, Abdallah Denis Nguesso dit Denidé, a offert à la Miss friendship la somme de 800 000 FCFA, aux deux dauphines (première et deuxième), la somme de 200 000 FCFA, à la quatrième et cinquième la somme de 150 000 FCFA, et enfin aux dix autres candidates la somme de 100 000 FCFA. Abdallah Denis Nguesso a également félicité l'organisatrice de ce concours, Prudelle Nauche Mayoulou Kiba, pour avoir respecté la personnalité des filles, notamment par l'accoutrement.

A l'issue de cette élection, son organisatrice a livré ses impressions aux Dépêches de Brazzaville. « Pour cette première édition je suis très émue. Sans vous le cacher, jusqu'à deux jours de l'événement on avait aucun partenaire... C'est à deux jours que Brasco nous a appelés pour sa contribution, notamment la boisson, et les goodies pour les candidates ...

La plus grande surprise, ce sont les prix que le patron de la maison Denidé productions, Abdallah Denis Nguesso, a remis à toutes les candidates selon le rang obtenu. Merci aux Congolais d'avoir cru en ce projet. La prochaine édition aura lieu, Dieu voulant, l'année prochaine selon les ordres de l'international », a annoncé Prudelle Nauche Mayoulou Kiba, directrice nationale de Miss friendship Congo.

Notons que la soirée élective a été agrémentée par le groupe Reflex strut.cg et l'artiste musicienne Miss Bela, qui a interprété, entre autres, une chanson rendant hommage aux victimes de la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo.