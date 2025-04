Madagascar: Tana en sténopé - Une autre vision de la capitale

Jusqu'au 16 mai, l'espace culturel La Teinturerie à Ampasanimalo accueille «TANA en Sténopé», une exposition photographique du Français Bastien Defives. À travers une trentaine de clichés en noir et blanc, le photographe propose une lecture inédite d'Antananarivo, façonnée par un procédé ancien : le sténopé.

Installé à Antananarivo depuis un an et demi, Bastien Defives collabore régulièrement avec des magazines, instituts et agences de développement. En parallèle, il explore une pratique photographique singulière et poétique, celle du sténopé -- une technique ancestrale consistant à capturer des images à travers un simple trou de lumière percé dans une boîte noire.

Pour cette exposition, il a parcouru de nombreux quartiers emblématiques de la capitale, des 67Ha à Analakely, en passant par Ivandry, Ankasina, Antohomadinika, Ambohibe ou encore Akamasoa. Équipé d'une boîte utilisée depuis dix ans et munie de quatre petits trous, il compose chaque panorama à partir de quatre prises de vue, juxtaposées à quelques pas d'intervalle. « Chaque image panoramique est composée de quatre vues différentes prises à quelques pas les unes des autres. Cela déconstruit le paysage pour en offrir une nouvelle lecture, plus libre, plus onirique. »

Le résultat est une série d'images aux contours flous, aux formes superposées, traduisant l'hétérogénéité urbaine de Tana. Les contrastes y sont marqués : d'un côté, des quartiers oubliés des politiques publiques ; de l'autre, des zones modernes en pleine expansion. « Il y a des quartiers totalement délaissés par les politiques publiques, et d'autres où se développent des centres commerciaux ou d'affaires modernes. J'ai voulu rendre visible ce contraste, sans le juger, mais en le mettant en lumière de manière sensible. »

Pour rendre le procédé accessible, Bastien a conçu un sténopé géant installé sur place. Les visiteurs peuvent y pénétrer et manipuler un calque afin de comprendre la formation d'une image à travers la lumière. « Comprendre la photo par l'expérience, c'est essentiel. C'est simple, mais on a souvent du mal à l'imaginer. »

«TANA en Sténopé» est une exposition accessible à tous les publics -- enfants, adultes, curieux ou passionnés -- et invite à ralentir, à observer et à repenser la ville dans toute sa complexité. Elle est visible à la Teinturerie d'Ampasanimalo jusqu'au 16 mai.