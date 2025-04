Soudan: Nord-Kordofan discute avec l'UNICEF de la possibilité d'étendre le travail de l'organisation dans l'État

La Commission d'Aide Humanitaire de l'État du Nord-Kordofan a discuté avec l'UNICEF d'un certain nombre de défis et de problèmes auxquels l'État est confronté, ainsi que de la possibilité d'étendre le travail de l'UNICEF dans l'État.

Le Commissaire à l'aide humanitaire dans l'État du Nord-Kordofan, Dr Mohamed Ismail a rencontré mercredi dans la capitale administrative, Port Soudan, le directeur de pays de l'UNICEF, M. Sheel Danyat, et le directeur de terrain pour les États du Kordofan et du Nil Blanc, M. Thank Appia.

La réunion a abordé l'importance des interventions de l'UNICEF dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'eau et de l'assainissement, en mettant l'accent sur l'élaboration d'un plan d'action conjoint pour réhabiliter l'imprimerie du Fonds pour l'Education, établir une usine d'oxygène et construire un centre intégré pour soutenir les programmes et activités des enfants.

La réunion a porté sur l'afflux de personnes déplacées dans la capitale de l'État et sur la possibilité de fournir des services d'eau et d'assainissement. La Commission d'aide humanitaire a remis un certificat de remerciement et d'appréciation au bureau de pays de l'UNICEF pour ses interventions précédentes dans l'État.