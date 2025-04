Soudan: MAE appelle la Ligue arabe à soutenir la paix et le développement au pays

Le ministère des Affaires étrangères a appelé la Ligue arabe à soumettre un projet de résolution qui affirme et renforce les efforts arabes pour soutenir la paix et le développement au Soudan.

C'était lors de la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de la Ligue des États arabes, qui s'est tenue ce mercredi au Caire, et qui a été précédée d'une réunion des représentants permanents.

L'ambassadeur Hussein Al-Amin, sous-secrétaire par intérim du ministère des Affaires étrangères et chef de la délégation soudanaise participant à la réunion, a déclaré lors d'un appel téléphonique avec l'agence de presse soudanaise que le projet de résolution visant à soutenir le développement et la paix au Soudan avait été discuté.

Il a ajouté que la délégation des Émirats arabes unis a tenté de se présenter comme un partisan de la paix, du développement et de la stabilité au Soudan en soumettant des amendements préjudiciables au projet de résolution, mais la délégation soudanaise s'est opposée à tout amendement ou ajout qui porterait atteinte à l'objectif principal de la résolution.

Soulignant que la délégation soudanaise a réfuté la position des Émirats arabes unis avec des preuves devant le Conseil de sécurité, affirmant que les Émirats arabes unis sont une partie clé dans cette guerre et soutiennent la milice rebelle, et ne peuvent pas sembler se soucier de la paix et de la sécurité du peuple soudanais.

Le sous-secrétaire aux Affaires étrangères a déclaré à la SUNA : « Nous avons appelé la Ligue arabe et les chefs de délégation que le Soudan attend que la Ligue présente un projet de résolution honorable qui affirme et renforce les efforts arabes pour soutenir la paix et le développement au Soudan. » Il a ajouté qu'il y a des pays arabes qui travaillent individuellement avec le gouvernement soudanais, soutenant les efforts de paix et fournissant une aide humanitaire, affirmant que la délégation soudanaise les a remerciés pour cela.