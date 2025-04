Afrique: L'entraîneur ghanéen Kwaku Danso satisfait du bon départ de son équipe

L'entraîneur en chef de l'équipe nationale ghanéenne des moins de 15 ans, Kwaku Danso, a jugé positive, la performance de son équipe lors de la journée d'ouverture du Championnat d'Afrique de Football Scolaire de la CAF Ghana 2025.

Les hôtes ont remporté une victoire convaincante 2-0 contre l'Ouganda à l'Université du Ghana, démarrant la compétition sur une note positive.

Malgré la victoire, Danso estime que le résultat ne reflète pas vraiment la physionomie du match. Il pense qu'avec les nombreuses opportunités créées dans la partie, son équipe aurait pu s'offrir au moins quatre réalisations au terme des 90 minutes, si elle avait connu plus de chance.

« Ce n'est pas mal, mais je ne suis pas très enthousiaste. Nous aurions dû marquer au moins quatre buts, mais dans l'ensemble, ce n'était pas mauvais et nous avons fait du bon travail », a déclaré Danso.

Le technicien ne veut cependant pas mettre trop de pression sur ses garçons. Il reconnait que l'âge et l'expérience leur ont fait défaut et qu'avec plus de matches, ses joueurs connaitront beaucoup plus de réussite.

« Nous n'avons pas bien commencé parce que certains des garçons ne sont pas exposés à ce niveau, ce qui explique le démarrage lent. Nous allons travailler là-dessus. Ils acquièrent progressivement l'expérience et nous devons les psychanalyser. En regardant leur âge, vous pouvez comprendre qu'ils s'adaptent toujours, alors nous devons être patients et comprendre que nous travaillons pour une image plus grande ici », a ajouté le coach.

Il s'agit de la première participation du Ghana aux finales continentales du Championnat d'Afrique de Football Scolaire de la CAF. Le pays tentera de mettre à profit la loi du domicile pour prendre le dessus sur ses adversaires tout au long de ce rendez-vous.

Lors des éliminatoires dans la Zone UFOA B, le Ghana avait présenté la meilleure attaque avec un total impressionnant de sept buts marqués.

Les hôtes auront un choc important lors de leur prochaine sortie face à l'Afrique du Sud qui s'est défaite de l'Algérie sur le même score à l'issue d'une rencontre jouée simultanément ce mercredi.

Ils affronteront ensuite une Algérie blessée dans l'après-midi.

Tous les matchs du Championnat d'Afrique de Football Scolaire de la CAF Ghana 2025 peuvent être regardés en direct sur la chaîne YouTube officielle de la CAF, CAF TV.