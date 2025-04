Ile Maurice: Un clerc de notaire arrêté après avoir été dénoncé par sa femme

Un clerc de notaire, âgé de 44 ans, a été arrêté par les policiers du poste de Plaine-Verte, dans la matinée du mardi 22 avril. Il lui est reproché d'avoir forcé son épouse, une femme de 38 ans, à accorder des faveurs sexuelles contre son gré à l'un de ses amis, un habitant de Pailles, qui serait propriétaire d'un car wash. Huit autres accusations pèsent sur ce clerc de notaire, notamment celles de pornographie par vengeance, de sodomie, d'avoir provoqué des abus sexuels sur un ou des enfant(s), de maltraitance envers un ou des enfant(s), de séquestration, de trafic humain, d'implication dans un trafic de libertinage, de conspiracy and aiding and abetting.

Dans une déclaration faite par la victime à la police vers 00 h 15, le même jour, elle raconte que son époux, avec lequel elle est religieusement mariée depuis 2022, l'a obligée à avoir des échanges sexuels non consentis avec son ami. Bien qu'elle dise avoir tenté de s'opposer à de nombreuses propositions indécentes, qui ont commencé après leur union, la trentenaire précise que l'homme a fini par l'entraîner dans la chambre de l'habitant de Pailles où ce dernier a abusé d'elle.

Selon la jeune femme, lorsqu'elle a réprimandé son agresseur pour son comportement, ce dernier lui aurait avoué qu'il s'agissait d'un accord entre son mari et lui et que ce serait son mari qui en aurait eu l'idée. Dans son récit aux enquêteurs, la victime raconte avoir appelé à l'aide alors qu'elle se faisait abuser et que son mari, qui se trouvait dans la pièce d'àcôté, n'est jamais intervenu.

Ne pouvant plus supporter de tels agissements de son mari, la femme a pris son courage à deux mains et s'est rendue à la police. Son cas a immédiatement été pris en considération par les policiers présents au poste et une enquête a alors été ouverte.

Vidéos pornographiques

Lorsque les policiers ont appréhendé l'homme, ce dernier était accompagné de son homme de loi. Il a été interrogé à propos des allégations qui pèsent sur lui mais il les a catégoriquement réfutées. Toutefois, sur la base d'informations crédibles, les policiers ont procédé à une perquisition de son domicile et sur place, tout un attirail, utilisé par ce pervers présumé pour la réalisation de vidéos pornographiques, a été découvert, de même qu'un carnet de contravention de la police (PF 194), entre autres objets compromettants.

Aux policiers qui l'interrogeaient à propos du carnet de contravention, l'homme a déclaré ne pas savoir comment ce document de la Mauritius Police Force avait atterri chez lui. «Mo pa kone kouma sa inn vinn isi». Le clerc de notaire a été arrêté et devra répondre des accusations susmentionnées devant la justice.