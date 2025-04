Afrique: Un pas de plus pour les jeunes filles dans les nouvelles technologies

Ce 24 avril, nous célébrons les filles à l'occasion de la Journée internationale des jeunes filles dans le domaine des TIC, avec pour thème : « les jeunes filles dans le secteur des TIC en faveur d'une transformation numérique inclusive ».



Cette journée est célébrée à l'échelle mondiale par le biais de centaines d'événements mettant en lumière les compétences technologiques des jeunes filles et des femmes. Au-delà d'un événement qui paraît banal, cette journée cherche à offrir à la jeune fille une perspective encourageante pour l'avenir, en la plaçant en tant qu'actrice essentielle de l'économie.

Pour cette année, la Mauritanie est à l'honneur. La célébration mondiale sera organisée conjointement par les régions de la Communauté des États indépendants (CEI) et des États arabes dans le cadre d'un événement hybride, qui comprendra une liaison en direct entre Bishkek, Kirghizstan et Nouakchott en Mauritanie, avec la participation d'éminents intervenants internationaux.

À Nouakchott, elle se déroulera avec le concours du Ministère de la Transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de la République islamique de Mauritanie.

Suivez-nous sur notre chaine WhatsApp pour plus d'informations

Retenons que cette journée a été instituée afin de créer un environnement mondial qui encourage les jeunes filles et les jeunes femmes à envisager de faire des études ou d'embrasser une carrière dans le secteur en pleine croissance des technologies de l'information et de la communication, et qui leur donne les moyens d'y parvenir.

Par conséquent, la journée est encadrée par l'Union internationale des télécommunications qui se plie à trois objectifs principaux, celui d'encourager les jeunes filles et les jeunes femmes à faire des études dans les domaines des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques, et aussi de mobiliser toutes les personnes et promouvoir la collaboration dans le cadre de partenariats.

De nos jours, les technologies peuvent contribuer à promouvoir la justice et la paix dans le monde. Les progrès du numérique peuvent favoriser et accélérer la réalisation de chacun des 17 Objectifs de développement durable, qu'il s'agisse de mettre fin à l'extrême pauvreté, de réduire la mortalité maternelle et infantile, de promouvoir l'agriculture durable et le travail décent ou encore de parvenir à l'alphabétisation universelle.

Pour le continent comme ailleurs, cette commémoration est aussi un appel aux gouvernances afin d'investir dans les métiers d'avenir, qui est un pilier pour une bonne croissance économique.