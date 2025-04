Congo-Kinshasa: Le gouvernement congolais veut renforcer sa lutte contre les inondations

Le gouvernement de la République démocratique du Congo a décidé de miser sur le curage des rivières, collecteurs et caniveaux comme stratégie pour lutter contre les inondations dans les provinces et villes du pays. Cette série de mesures a été annoncée au cours de la 40ème réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 18 Avril à Lubumbashi, chef-lieu de la province du haut Katanga.

Ces initiatives et actions entreprises ont été présentées par le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Jacquemin Shabani.

« Les membres du gouvernement ont décidé de mettre en oeuvre rapidement le plan opérationnel de gestion de catastrophes, de dégager les points de confluence entre les rivières et le fleuve Congo, de draguer le fleuve Congo et de libérer les emprises de rivières comme la Funa. Des démolitions de constructions illégales sur les berges sont également prévues, ainsi que la construction de berges pour stabiliser les cours d'eau », a rapporté le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya.

Sur le plan humanitaire, le porte-parole du gouvernement a révélé la mise en place d'un stock stratégique de médicaments et de matériel médical au profit des victimes des catastrophes naturelles. Ce ravitaillement sera réparti dans les prochains jours dans les différentes provinces touchées par des catastrophes naturelles dans le pays.

« La prise en charge sanitaire sera gratuite pour les victimes des catastrophes, et une cartographie des infrastructures sanitaires mobilisables sera établie. Des sites d'hébergement permanents et des stocks alimentaires et sanitaires permanents seront créés dans chaque province », a rassuré le ministre de la communication et médias.

Face aux conséquences désastreuses des récentes pluies diluviennes qui ont frappé plusieurs provinces de la RDC, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi a encouragé le gouvernement congolais à veiller sur l'opérationnalisation urgente de la Direction générale des secours et incendies (DGSI) et du Corps des sapeurs-pompiers. Il a ordonné le déploiement de ce service et du financement de ces directions afin d'assurer l'implémentation de leurs actions sur terrain.