Cote d'Ivoire: Inauguration d'un entrepôt logistique - Le ministre Souleymane Diarrassouba promeut l'essor du e-commerce

Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Souleymane Diarrassouba, a procédé à l'inauguration d'un entrepôt logistique ultramoderne à Anyama (PK24), marquant une étape majeure dans le développement du commerce électronique en Côte d'Ivoire.

Cette infrastructure de dernière génération, construite par Jumia Côte d'Ivoire, s'étend sur 36 000 m² dont 25 000 m² de surface couverte. Elle figure désormais parmi les plus grands centres de stockage du pays, avec une capacité d'accueil de plus de 1,8 million de produits. Ce projet vise à améliorer la performance logistique et la rapidité de livraison dans plus de 120 villes ivoiriennes, tout en réduisant les coûts et en optimisant l'expérience client.

Caroline Petit, Directrice Générale de Jumia Côte d'Ivoire, a salué l'impact structurant de cette réalisation : « En regroupant nos opérations, nous posons les bases d'une meilleure efficacité et d'une expérience client renforcée. Cette infrastructure soutiendra notre ambition de proposer un choix plus large de produits et des livraisons accélérées à travers le pays. »

Devant un parterre d'acteurs du secteur privé et de représentants de l'administration, le 17 avril 2025, le ministre Diarrassouba a exprimé sa satisfaction face à cet investissement stratégique. Il a souligné que cet entrepôt, fruit d'un investissement de plusieurs centaines de millions de FCFA, créera de nombreux emplois et soutiendra les Petites et Moyennes Entreprises. Il a également insisté sur le rôle crucial du e-commerce dans la transformation économique du pays.

Dans cette dynamique, le ministre a réaffirmé l'engagement de l'État à structurer le secteur à travers un cadre réglementaire en cours d'élaboration. Ce futur dispositif visera à sécuriser les transactions en ligne, protéger les consommateurs et accompagner l'ensemble des acteurs du commerce électronique.

Au-delà de sa vocation économique, le nouveau site offre un environnement de travail moderne pour les équipes logistiques, renforçant ainsi la chaîne d'approvisionnement nationale.

Par sa présence à cette cérémonie, Dr Souleymane Diarrassouba a réitéré sa volonté de soutenir toutes les initiatives innovantes contribuant à bâtir un écosystème commercial performant et inclusif en Côte d'Ivoire.