Afrique de l'Ouest: BRVM - Le titre Unilever Côte d'Ivoire à la tête du Top5 des plus fortes hausses de cours pour la 4eme journée consécutive.

Le titre Unilever Côte d'Ivoire, qui s'active dans la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires et d'entretien, figure à la tête du Top5 des plus fortes hausses de cours pour la 4eme journée consécutive à l'issue de la séance de cotation de ce mercredi 23 avril 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Le cours de cette valeur est passé de 9 560 FCFA la veille à 10 275 FCFA ce mercredi 23 avril 2025, soit une augmentation de 715 FCFA. Depuis le jeudi 17 avril 2025 où elle cotait 8 275 FCFA et ce mercredi 23 avril 2025, l'action Unilever Côte d'Ivoire connait une hausse de 2 000 FCFA. Au 31 décembre 2023, la société Unilever Côte d'Ivoire a réalisé un résultat net bénéficiaire de 640,334 millions FCFA contre une perte de 6,908 milliards FCFA en 2022. Cette entreprise n'a, à l'heure actuelle, publié aucun de ses rapports d'activité au titre de l'exercice 2024. C'est dire donc que la hausse constatée sur son cours ces quatre journées de cotation n'est que spéculative.

Après Unilever Côte d'Ivoire (plus 7,48% à 10 275 FCFA), le reste du du Top 5 des plus fortes hausses de cours, est respectivement occupé par les titres Sonatel Sénégal (plus 3,75% à 24 900 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 3,21% à 1 770 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (plus 2,40% à 4 690 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (plus 2,22% à 1 380 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (moins 7,14% à 650 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (moins 4,03% à 14 300 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 3,23% à 2 395 FCFA), SITAB Côte d'Ivoire (moins 2,56% à 9 500 FCFA) et Palm Côte d'Ivoire (moins 1,87% à 6 035 FCFA).

Les activités du marché sont toutes en repli. La valeur totale des transactions passe ainsi de 2,933 milliards FCFA la veille à 935,919 millions FCFA ce mercredi 23 avril 2025.

Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 12,61 milliards FCFA, se situant à 10 711,855 milliards FCFA contre 10 724,465 milliards FCFA le mardi 22 avril 2025.

Celle du marché des obligations connait, de son côté, une baisse de 10,011 milliards, s'établissant à 10 523,695 milliards FCFA contre 10 533,706 milliards FCFA la veille.

L'indice BRVM Composite s'est replié de 0,12% à 285,60 points contre 285,94 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a cédé 0,19% à 143,46 points contre 143,74 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Prestige est en baisse de 0,16% à 121,16 points contre 121,33 points la veille.