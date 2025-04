Soudan: Lancement de la conférence sur le développement du secteur agricole dans l'est du pays

Le chef de l'Union des agriculteurs de Gash et le chef du Conseil suprême des tribus Beja et des chefferies indépendantes, Mohamed El Amin Tirik, ont souligné mercredi, à l'occasion du lancement des activités de la Conférence sur le développement du secteur agricole dans l'est du Soudan, l'importance de tenir de telles conférences pour répondre aux préoccupations et aux problèmes des agriculteurs, en plus de proposer des recommandations qui contribuent à améliorer le travail agricole et à créer un boom de développement.

Il a ajouté, lors de la séance d'ouverture de la Conférence sur le développement du secteur agricole des États de l'Est, organisée en coopération avec la Conférence des diplômés de Beja, qu'il avait assisté en sa qualité de président de l'Union des agriculteurs du projet Gash ajoutant qu'en tant qu'agriculteurs, ils sont capables de discuter et de protéger leurs problèmes.

Tirik a demandé que les recommandations de la conférence soient soumises directement à la présidence.

Le directeur général du ministère de la Production et du Développement économique de la mer Rouge, l'ingénieur Osman Awad, a salué les ressources de l'État, soulignant qu'il dispose de trois climats, de plusieurs voies navigables et d'un sol fertile dans le projet du delta Tokar et le long de la côte de la mer Rouge.

Awad a expliqué que l'État de la mer Rouge est qualifié pour être un pionnier dans le domaine des cultures horticoles et contribuer au développement du secteur agricole du pays.

De son côté, le directeur général du ministère de la Production de l'État de Gedaref a déclaré que l'attention s'était tournée vers l'État de Gedaref pour la sécurité alimentaire après le déclenchement de la guerre dans le pays. Grâce à leurs efforts, les agriculteurs ont pu cultiver de vastes superficies suffisantes pour répondre aux besoins de tout le Soudan en diverses cultures. Il a expliqué que de telles conférences contribuent au développement du secteur agricole.