Ethiopie: Les dirigeants mondiaux se mobilisent pour une action climatique à grande échelle avant la COP30G20.

<strong>Addis-Abeba, le — : - Lors d'un sommet virtuel à enjeux élevés, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, et le Président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, ont réuni 17 dirigeants nationaux de grandes économies et de pays vulnérables au climat dont l'objectif était d'accélérer les ambitions climatiques mondiales en vue de la COP30, qui se tiendra au Brésil.

La réunion s'inscrivait dans le cadre d'une stratégie de mobilisation conjointe des deux dirigeants visant à renforcer l'action mondiale dans le cadre de l'Accord de Paris et à créer une dynamique en faveur de plans climatiques nationaux plus solides, qui seront annoncés en 2025.

Cette session de deux heures, tenue à huis clos, a réuni la Chine, l'Union européenne, l'Union africaine, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est et les petits États insulaires en développement.

Guterres l'a décrite comme l'une des réunions de dirigeants nationaux les plus diversifiées et exclusivement axées sur le climat depuis un certain temps, porteuse d'un message fédérateur fort.

Il a indiqué que de nombreux dirigeants se sont engagés à présenter dès que possible de nouveaux plans climatiques ambitieux, officiellement appelés Contributions Nationales Déterminées (CDN), dans ce qu'il a qualifié de « message d'espoir fort ».

Guterres a annoncé que le président Xi Jinping avait confirmé lors de la réunion que les CDN actualisées de la Chine couvriraient tous les secteurs économiques et tous les gaz à effet de serre - une précision qu'il a qualifiée d'« extrêmement importante » pour l'action climatique.

Il a ajouté que ces engagements offrent une occasion cruciale de tracer une voie audacieuse pour la prochaine décennie et, surtout, de contribuer à accélérer une transition juste des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables.

La production d'énergies renouvelables est « l'opportunité économique du siècle », a-t-il déclaré, la décrivant comme la « voie de sortie de l'enfer climatique ».

Le chef de l'ONU a souligné que les prix des énergies renouvelables ont chuté de manière spectaculaire, offrant « la voie la plus sûre vers la souveraineté et la sécurité énergétiques, en mettant fin à la dépendance aux importations volatiles et coûteuses de combustibles fossiles ».

Depuis l'Accord de Paris de 2015, les projections mondiales de réchauffement ont diminué, passant de plus de 4 °C au cours de ce siècle à 2,6 °C si les plans actuels sont mis en oeuvre.

Le Secrétaire général a exhorté les dirigeants à soumettre des plans nationaux conformes à cet objectif, couvrant tous les gaz à effet de serre et tous les secteurs, et témoignant d'un engagement sans faille à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

Guterres a souligné la nécessité d'accorder un soutien bien plus important aux pays en développement, qui subissent les impacts les plus graves du changement climatique, bien qu'ils contribuent le moins aux émissions mondiales.

Il a appelé les pays à établir une feuille de route crédible pour mobiliser 1 300 milliards de dollars par an en faveur des pays en développement d'ici 2035, doubler le financement de l'adaptation pour atteindre 40 milliards de dollars cette année et augmenter les contributions au nouveau Fonds pour les pertes et préjudices créé lors de la COP28.

Le Secrétaire général a également annoncé la tenue d'une réunion de haut niveau des Nations Unies en septembre - quelques semaines seulement avant la COP30 - afin d'évaluer les progrès des plans et du financement climatiques.

Le message était clair, selon Guterres. « Nous ne pouvons pas, ne devons pas et ne relâcherons pas nos efforts en matière d'action climatique. »