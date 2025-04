Algérie: Le projet 'Partenariat algéro-européen pour un investissement durable - Des résultats positifs érigeant l'Algérie en destination d'investissement attractive

ALGER — Le directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), Omar Rekkache, a affirmé mercredi à Alger que le projet "Partenariat Algérie-UE pour un investissement durable", lancé fin 2023, dans le but de renforcer la coopération économique entre les deux parties, notamment dans le domaine de l'investissement, avait réalisé des résultats positifs ayant contribuer à la promotion de l'Algérie en tant que destination d'investissement attractive.

Dans son allocution lors de la conférence de clôture du projet, organisée par la délégation de l'UE en Algérie, en collaboration avec l'AAPI, M. Rekkache a souligné que ce projet "a grandement contribué à la promotion de l'Algérie comme destination d'investissement fiable pour les pays européens en quête de raccourcir les chaînes d'approvisionnement et de renforcer la production de proximité, compte tenu de la position stratégique de l'Algérie proche du continent européen".

Le projet a également constitué un "espace important" de dialogue, de réflexion stratégique et de travail sur le terrain pour renforcer la coopération en matière d'investissement entre les deux parties, selon le directeur général.

Le projet a réalisé de nombreux "résultats positifs", souligne le même responsable, permettant ainsi l'organisation de trois grandes conférences et la préparation d'une étude stratégique sur les chaînes de valeur à fort potentiel, outre l'organisation de visites promotionnelles dans 14 pays européens et la tenue de réunions avec plus de 250 entreprises européennes intéressées par l'investissement en Algérie, ainsi que la mise en place d'un groupe d'experts algéro-européens chargé de formuler des recommandations " précises et ciblées".

A ce propos, il a réaffirmé le plein engagement de l'AAPI à assurer le soutien et l'accompagnement nécessaires pour la concrétisation d'investissements productifs en toute transparence, efficacité et rapidité.

Parmi les institutions économiques européennes concernées par ce projet, 53 ont exprimé leur intérêt à investir en Algérie à court et moyen termes, proposant des projets dans divers secteurs, révèle le président du projet, Abderrahmane Hadef.

Pour sa part, le directeur général Europe au ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Toufik Djouama, a salué cette initiative "importante" visant à promouvoir le partenariat algéro-européen à des niveaux "plus hauts et plus équilibrés", soulignant que "le niveau des investissements européens en Algérie reste limité par rapport au volume des échanges commerciaux, ce qui nécessite une action commune pour encourager et renforcer ces investissements, d'autant plus que l'Algérie dispose de nombreux atouts qui pourraient en faire un hub régional pour les chaînes de valeur européennes"

A son tour, le président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula s'est félicité des opportunités "énormes" de coopération entre l'Algérie et l'UE, estimant que le partenariat entre les deux parties " doit être établi selon la règle gagnant-gagnant, en toute transparence et sans porter préjudice à aucune partie, tout en recourant à la concertation et à la négociation en vue de réaliser une coopération efficace".

Dans le cadre de la coopération conjointe, M. Sannino indiqué que plusieurs "initiatives sont désormais en cours de préparation, dont un programme de coopération avec l'AAPI, qui sera lancé durant les prochains mois, dans l'objectif de drainer davantage d'investissements européens en Algérie, de faciliter le commerce bilatéral et d'accompagner l'accès des sociétés algériennes au marché européen".

La conférence de clôture a connu la présence d'ambassadeurs et de membres du corps diplomatique accrédité, outre des cadres supérieurs de l'Etat, ainsi que de représentants de ministères et d'entreprises nationales.

Lors de la conférence, il a été procédé à la présentation des activités ayant été mises en oeuvre, durant les deux dernières années, dans le cadre du projet "Partenariat Algérie -UE pour un investissement durable".

La conférence a également constitué une plateforme, en vue d'échanger les vues et proposer des recommandations qui visent à améliorer le climat des affaires en Algérie.