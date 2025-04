Algérie: Renforcer le rôle de la femme dans la société pour faire face aux défis nationaux

TIZI-OUZOU — La présidente de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Mme Ibtissem Hamlaoui, a souligné, mercredi à partir de Tizi-Ouzou, l'importance de renforcer le rôle de la femme au sein de la société pour faire face aux défis nationaux et contribuer davantage au développement du pays.

S'exprimant à l'occasion d'une rencontre avec un groupe de femmes, membres d'organisations de la société civile, abritée par la salle de cinéma Djurdjura, Mme Hamlaoui a indiqué que ce rendez-vous "s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres visant à renforcer le rôle de la femme algérienne dans la société, pour une meilleure prise de conscience des défis et enjeux nationaux, et pour une contribution plus efficace au développement du pays".

A ce propos, elle a observé que le parcours de la femme algérienne à travers l'histoire, son rôle durant la Guerre de libération nationale et jusqu'à aujourd'hui "est riche en réalisations dans les domaines politique, scientifique, culturel, sportif et autres".

Aussi, elle a réaffirmé la détermination de l'Observatoire à "oeuvrer pour une implication accrue de la femme dans la défense des positions de principe de l'Algérie et ses institutions diplomatiques et sécuritaires, afin de renforcer l'unité nationale et de faire face à toute menace contre la souveraineté nationale".

L'oratrice a noté que, dans sa nouvelle vision, l'ONSC "accordait une grande importance à la femme algérienne, à son statut et à son engagement dans l'espace politique et sociétal, affirmant qu'"aucun pays ni société ne peut prétendre au progrès ou au développement sans une contribution sérieuse et efficace des femmes".

Mme Hamlaoui s'est enquis ensuite des préoccupations des femmes présentes, dont des femmes entrepreneurs qui ont saisi l'opportunité pour solliciter, un meilleur accompagnement, des femmes rurales qui ont soulevé le problème du manque de formation et de mise en avant et en valeur de leur activité. D'autres intervenantes ont soulevé la question des critères exigés pour obtenir des subventions, entre autres.

A l'issue de la rencontre, la présidente de l'ONSC a informé les présentes que leurs préoccupations seront traitées par des cellules locales au niveau de la wilaya, pour celles pouvant être prises en charge localement, ou éventuellement transmises aux autorités centrales compétentes.